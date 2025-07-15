普發現金1萬爭議 苗栗縣長鍾東錦：比補貼台電公平

普發現金1萬元案引發爭議，苗栗縣長鍾東錦今天表示，政府在施政應以照顧多數人的利益為目標，並選擇最公平的施政方案，相對補貼台灣電力公司1000億元，普發1萬元是最公平的。

立法院日前通過因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例草案，要求政府10月底前普發現金1萬元，引發廣泛討論，鍾東錦今天上午表揚獅潭鄉民張秉燕、女兒何郁禮、兒子何寬良，在馬來西亞世界廚藝大賽勇奪特金獎，主動提起他的看法。

鍾東錦指出，普發1萬元比補貼台電1000億元比較公平，因為用電可能可能才幾百元，1萬元可繳很久，然後電費漲價，如果不漲價，企業比較占便宜；如果發1萬元，一般尋常百姓比較占便宜。

他認為政治要照顧多數的人，他敢講政府要做什麼事情，既然是超收的稅額，當然要做最公平的事情，前總統蔡英文、馬英九都發過，沒有不公平，發1萬元鄉親使用是最公平。