批普發現金1萬元是買票 林右昌：立法怪獸已侵犯總統府

民進黨秘書長林右昌今到桃園替罷免案站台，批國民黨與民眾黨主政的立法院已經變成立法怪獸，並指國民黨與民眾黨提案通過普發現金1萬元是政治買票，而且是「買空賣空」做法，希望大家認清。

林右昌批，藍白在立法院推動相關法案，已經不管公民團體反對、社會團體抗議，也不管媒體批評，只要他想過就過，所以「藍白主政之下的立法院其實已經變成立法的怪獸」，相關立法過程不符程序，也不顧院際之間分際與權力制衡，已經侵犯行政院、司法院、考試院及總統府的權力，也因如此才會有公民團體發動罷免。

國民黨主席朱立倫上周五在桃園為反罷免催票，指民進黨立院總召柯建銘曾說罷免案成功要取消剛通過的超徵稅額普發1萬元政策；但，林右昌今稱話是朱立倫說的。

林右昌致詞前受訪表示，國民黨不惜用「買票」方式收買民眾，買票也一定有效，特別是國民黨這次普發現金1萬元，等於是「買空賣空」，用民眾的錢、買民眾的票，這可能會影響罷免結果的操作，希望大家認清一點。

林右昌致詞時也提到「買票說」，並2度點名「朱立倫」。他說，藍白強行通過自己提出的特別條例，裡面增加自己要增加的2300億元普發現金法條，造成法治體制紊亂，立法院不能也不應該違反預算法增編預算，但他們還是幹了，「朱立倫說如果罷免成功的話，那就沒有普發現金1萬元，這不等於是公開買票嗎」？