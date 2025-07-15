藍批政院反民意 綠：錢花刀口上

立法院上周通過普發現金一萬元，民進黨批評是發錢愚民，行政院不排除釋憲或不編預算解套。台北市長蔣萬安昨天說，若行政院一意孤行要持續站在民意、民生對立面，人民會用選票讓主政者知道真正的民意，民主不是民進黨做主，是人民做主。

國民黨主席朱立倫昨透過臉書強調，去年超徵稅收五千多億元，這些錢是政府多收的，是該還的。在野黨不過是把這些「超收」的部分，在生活最困難的時候，還給人民。

藍委李彥秀表示，依法立法院三讀通過的法案，按理說行政院就應依法編列，普發現金可刺激內需，也給民眾小確幸，希望民進黨、行政院長卓榮泰、民進黨團總召柯建銘別站在民意對立面。

國民黨質疑民進黨未將歲計賸餘用於還債，卻不還稅於民。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，蔡英文二○一六年執政以來，還債預算從首年編七三○億元、八年共八○一七億元，但實際還債金額為九三一八億元，比預期多了一三○○億元，且過去八年都未增加舉債數字，不解為何藍營要在反罷舞台上造謠。

新北議會藍綠黨團昨也為普發現金一萬元隔空交鋒。國民黨團批評，民進黨不斷杯葛財劃法修正、恐嚇刪除地方政府一般性補助款，且對等關稅遲未有消息，不應再阻擋四○五萬新北市民獲普發一萬元權利。民進黨團總召廖宜琨說，藍白強推普發現金一萬元根本就沒有預算科目，要行政院如何執行？未來全球可能會應對到關稅衝擊，錢更應花在刀口上。