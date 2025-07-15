普發現金違憲？大法官被提名人陳慈陽：有爭議

立法院昨天繼續審查大法官人事，針對普發現金，萊豬標示產地是否違憲，大法官被提名人陳慈陽表示，現在是兩院對普發現金是預算案或法律案有不同看法，「這就是爭議」。大法官被提名人詹鎮榮則針對萊豬標示產地問題表示，即使依過去的憲法判決，地方政府有自行決定要求產地標示和食材選用的空間。

陳慈陽昨天多次強調絕對尊重立法院通過的案子，但也屢遭立委質疑發言與過去陳述觀點不同。

國民黨立委陳玉珍、葛如鈞、柯志恩都針對立法院會上周三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定每人普發現金一萬元，遭民進黨指責違憲，詢問陳慈陽的立場。

陳慈陽回應，立法院主張是法律案，行政院認為這是預算案，並指出這是法律裡面有涉及實質預算編列，「這就是有爭議」。行政、立法間就有爭議，依釋字第五二○號，兩院有爭議，可以循憲法增修條文第三條有關兩院政治爭議解決模式處理。

陳玉珍質疑，陳慈陽對憲法第七十條的說法，跟擔任學者時所提的論點不一樣？陳慈陽回應，記得過往陳述觀點，但要擔任大法官是要獨立超然的立場，基本上都是尊重立法院的作法，尊重立法院的決議。他說，憲法第七十條可以修改。

陳慈陽在接受立委柯志恩詢問時也說，不管內閣制或總統制，現在已經沒有行政立法制衡的問題，而是政黨政治，政黨若能在憲政體制下協商完成，就不會有爭議問題。

另外，有關對中央地方間財政權劃分的看法，陳慈陽認為，中央財政劃分是立委的職權，不是法學可以解決，要由財政學者來規畫，並由中央地方來協力解決問題。

立法院昨天審查大法官被提名人詹鎮榮。記者潘俊宏／攝影

詹鎮榮則說，中央與地方財政的劃分，錢和權要做對等的設計，他教學向來主張自治權下放給地方時，錢也要跟著下放到地方，否則就會陷入「有權無錢」的窘境。

陳玉珍問，台美對等關稅談判過程，我方若接受美方條件，接受進口美豬、美牛無須相關標示，萊劑容許值則比照國際標準，她詢問，各地方政府能否基於保障學生健康，自行要求營養午餐標示豬牛產品是否含有萊克多巴胺？

詹鎮榮指出，以萊豬案的憲法判決，只處理萊劑指定權限是在中央或地方，至於「標示和食材選用，這是地方有空間的」。