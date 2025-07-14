還錢於民普發1萬元 朱立倫：蔡英文做得到…為何賴清德做不到？

桃園市立委呂玉玲今天晚上在龍潭區舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，吸引大批鄉親參與，國民黨主席朱立倫強調，立院通過還錢於民，1萬塊錢真正屬於人民的錢，人民應該拿回來，質疑「蔡英文做得到、為什麼賴清德做不到」？

呂玉玲在龍潭舉辦反惡政策說明會，許多鄉親在台下高喊「不同意罷免」，前立委鄭麗文痛批，台南風災救災不力，讓那些支持民進黨投給賴清德的人非常失望，看到新北家暴殺人案被法院放掉出來殺人，法院專門迫害在野黨，726大家出來投不同意罷免，用選票告訴賴清德「我們不同意獨栽、不同意司法迫害、貪汙、賣台」。

朱立倫表示，呂玉玲拚過財劃法，桃園通過財劃法一年增加259億，桃園建設大發展，巴氏量表照顧長輩、提升警察退休金關心警察、幫軍人加薪3萬，為勞工爭取還假於民、拚到五天假非常重要，1萬塊錢真正屬於人民的錢，呂玉玲當天血壓暈眩，坐輪椅暉為人民爭取還錢於民，「蔡英文做得到，賴清德為什麼做不到？」，他很擔心大家說呂玉玲優秀，結果沒出來投票，拜託鄉親726一定要出來投不同罷免票。

立委柯志恩表示，台南七股最多光電廠卻沒水沒電多慘，台南七天沒水沒電，民進黨竟置這些人不顧，還在全台遶境大罷免浪費社會資源，這次罷免就是仇恨罷免，民進黨製造仇恨讓社會對立，發起全世界最荒謬大罷免，龍潭鄉親726一定要出來支持呂玉玲，讓民進黨知道民主真諦。