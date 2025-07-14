快訊

「李團長」涉豐原五口之死！交保轉聲押 檢方手中「三大新事證」曝光

還錢於民普發1萬元 朱立倫：蔡英文做得到…為何賴清德做不到？

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
立委呂玉玲（左四）反惡罷說明會，國民黨主席朱立倫（左三）批賴，立委柯志恩（右四）、前立委鄭麗文（右三）站台反惡罷。記者曾增勳／攝影
立委呂玉玲（左四）反惡罷說明會，國民黨主席朱立倫（左三）批賴，立委柯志恩（右四）、前立委鄭麗文（右三）站台反惡罷。記者曾增勳／攝影

桃園市立委呂玉玲今天晚上在龍潭區舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，吸引大批鄉親參與，國民黨主席朱立倫強調，立院通過還錢於民，1萬塊錢真正屬於人民的錢，人民應該拿回來，質疑「蔡英文做得到、為什麼賴清德做不到」？

呂玉玲在龍潭舉辦反惡政策說明會，許多鄉親在台下高喊「不同意罷免」，前立委鄭麗文痛批，台南風災救災不力，讓那些支持民進黨投給賴清德的人非常失望，看到新北家暴殺人案被法院放掉出來殺人，法院專門迫害在野黨，726大家出來投不同意罷免，用選票告訴賴清德「我們不同意獨栽、不同意司法迫害、貪汙、賣台」。

朱立倫表示，呂玉玲拚過財劃法，桃園通過財劃法一年增加259億，桃園建設大發展，巴氏量表照顧長輩、提升警察退休金關心警察、幫軍人加薪3萬，為勞工爭取還假於民、拚到五天假非常重要，1萬塊錢真正屬於人民的錢，呂玉玲當天血壓暈眩，坐輪椅暉為人民爭取還錢於民，「蔡英文做得到，賴清德為什麼做不到？」，他很擔心大家說呂玉玲優秀，結果沒出來投票，拜託鄉親726一定要出來投不同罷免票。

立委柯志恩表示，台南七股最多光電廠卻沒水沒電多慘，台南七天沒水沒電，民進黨竟置這些人不顧，還在全台遶境大罷免浪費社會資源，這次罷免就是仇恨罷免，民進黨製造仇恨讓社會對立，發起全世界最荒謬大罷免，龍潭鄉親726一定要出來支持呂玉玲，讓民進黨知道民主真諦。

桃園市長張善政細數呂玉玲為龍潭爭取高原交流道、國軍總醫院重症醫療大樓、大溪交流道接台66等許龍潭轉運站動工等許多政績，張表示，立院通過還錢於民，民進黨竟說債留子孫混淆是非，呂玉令玲更是體力透支坐輪椅投下投票爭取，龍科年底報修正方案，將來爭取台積電來龍科，龍潭發展中央要靠呂玉玲，726鄉親一定要站出來投不同意罷免。

立委呂玉玲（左五）反惡罷說明會，國民黨主席朱立倫（左四）批賴，前立委鄭麗文（右四）輪流站台反惡罷。記者曾增勳／攝影
立委呂玉玲（左五）反惡罷說明會，國民黨主席朱立倫（左四）批賴，前立委鄭麗文（右四）輪流站台反惡罷。記者曾增勳／攝影
立委呂玉玲反惡罷說明會，吸引龍潭大批鄉親高喊不同意罷免。記者曾增勳／攝影
立委呂玉玲反惡罷說明會，吸引龍潭大批鄉親高喊不同意罷免。記者曾增勳／攝影
立委呂玉玲（右三）反惡罷說明會，桃園市長張善政（右四），立委柯志恩（右二）輪流站台反惡罷。記者曾增勳／攝影
立委呂玉玲（右三）反惡罷說明會，桃園市長張善政（右四），立委柯志恩（右二）輪流站台反惡罷。記者曾增勳／攝影

賴清德 民進黨 普發一萬 大罷免 呂玉玲

延伸閱讀

連2日為牛煦庭站台 朱立倫轟民進黨「騙人不打草稿」

回絕台南災民要求？ 凌濤：總統府新聞稿自證賴清德失言

賴清德稱不能什麼都靠國軍 蔣萬安：救災不是去教訓災民

【重磅快評】賴清德掩不住急切才拿看板行銷林俊憲

相關新聞

國民黨全體立委捐出普發現金一萬元 助予4大社福機構

立院通過全民普發現金一萬元，朝野攻防不斷，行政院可能以不編列特別預算來抵制，國民黨立法院黨團今宣布，為急民所急，決議將立...

還錢於民普發1萬元 朱立倫：蔡英文做得到…為何賴清德做不到？

桃園市立委呂玉玲今天晚上在龍潭區舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，吸引大批鄉親參與，國民黨主席朱立倫強調，立院通過還錢於...

普發現金1萬元 國民黨全體立委「苦民所苦」捐出個人所有金額

立法院11日三讀通過普發現金每人新台幣1萬元。國民黨立法院黨團今天表示，全體立委苦民所苦、急民所急，決議將個人的1萬元現...

普發現金違憲？ 大法官提名人：有爭議

「普發現金在行政院與立法院有『爭議』下，應該以《憲法》基礎，兩院以政治方式解決！」大法官被提名人陳慈陽14日被藍委陳玉珍詢問若普發現金送到司法院，討論相關法案是否違憲時，並未直接回答，而是以釋字520號回應。藍委葛如鈞另質疑，陳曾提議修憲讓「總統虛級化」，上任後還會贊成嗎？陳回應說，尊重立法院修法。

「普發一萬」引爭議 黃暐瀚指藍綠都有缺失：朱立倫已提最佳解方

針對立法院上周五（11日）審議「因應關稅配套措施特別條例」所引發的預算爭議，資深媒體人黃暐瀚今（14）日臉書發文指出，國民黨主張「普發一萬」固然有其民意基礎，但逕自增加預算2350億元，恐已違憲；行政院雖依法有預算編列權，卻也不該無視多數民意。他呼籲朝野雙方應本於民主政治「雖有衝突，卻能妥協」，共同修正條例，達成兼顧台電補貼與全民普發的平衡方案。

普發1萬元童子瑋指藍白是選輸就翻桌 國民黨回應：要讓人民喘口氣

基隆市議長童子瑋今天質疑立法院「增加預算」非常離譜，藍、白才是選輸就翻桌，連續選輸3次總統就翻桌，惡意破壞行政權。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。