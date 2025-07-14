國民黨全體立委捐出普發現金一萬元 助予4大社福機構

立院通過全民普發現金一萬元，朝野攻防不斷，行政院可能以不編列特別預算來抵制，國民黨立法院黨團今宣布，為急民所急，決議將立委個人的一萬元現金，全數捐贈社福機構。

立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全民普發現金一萬元。

國民黨立法院黨團指出，正值國際經濟動盪，新加坡、韓國都普發現金救經濟抗通膨；政府近年稅收超徵高達1兆8700多億元，還稅於民、還錢於民才是政府當務之急。

國民黨團表示，國民黨團全體立委苦民所苦、急民所急，決議將立委個人的一萬元現金，全數捐贈多個社福機構，包含「財團法人喜憨兒社會福利基金會」、「財團法人創世社會福利基金會」、「財團法人罕見疾病基金會」、「社團法人中華民國運動神經元疾病病友協會」，以實際行動協助社會上有需要的國人。

國民黨團呼籲，賴清德總統不要換了位置就換了腦袋，賴總統擔任立委時親口說，發現金是最有效、最具體、最簡單且最方便的退稅方案；擔任國家元首不是最應該苦民所苦，急民所急嗎？怎麼當上總統後卻變得一毛不拔、冷血無情，甚至揚言要將發現金條例提出覆議、交付釋憲？

國民黨團表示，一萬元現金對民進黨高官是九牛一毛，但對平民百姓可能就是救命錢、救急錢，也是奶粉錢，請賴總統拿出總統應有的高度及格局，要求行政院盡速將普發現金相關預算案送交立法院審查，才是正辦。