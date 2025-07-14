普發現金1萬元 國民黨全體立委「苦民所苦」捐出個人所有金額

立法院11日三讀通過普發現金每人新台幣1萬元。國民黨立法院黨團今天表示，全體立委苦民所苦、急民所急，決議將個人的1萬元現金，全數捐贈予社福機構，以實際行動協助社會上有需要的民眾，一起救經濟、顧民生、助弱勢。

國民黨團今天下午發出新聞稿表示，立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全民普發現金新台幣1萬元。正值國際經濟動盪，新加坡、韓國都普發現金救經濟抗通膨。政府近年稅收超徵高達1兆8700多億元，還稅於民、還錢於民才是政府當務之急。

國民黨團指出，此時此刻，國民黨團全體立委苦民所苦、急民所急，決議將立委個人的1萬元現金，全數捐贈予「財團法人喜憨兒社會福利基金會」、「財團法人創世社會福利基金會」、「財團法人罕見疾病基金會」、「社團法人中華民國運動神經元疾病病友協會」等社福機構。以實際行動協助社會上有需要的民眾，一起救經濟、顧民生、助弱勢。

國民黨團表示，再次呼籲總統賴清德，不要換了位置就換了腦袋。賴總統擔任立委時親口說，發現金是最有效、最具體、最簡單、最方便的退稅方案。擔任國家元首不是最應該苦民所苦，急民所急嗎，怎麼當上總統後卻變得一毛不拔，冷血無情，甚至揚言要將發放現金條例提出覆議、交付釋憲。

國民黨團也表示，1萬元現金對民進黨高官是九牛一毛，但對平民百姓可能就是救命錢、救急錢、奶粉錢。請賴總統拿出總統應有的高度及格局，要求行政院儘速將普發現金相關預算案送交立法院審查，才是正辦。