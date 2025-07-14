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普發現金違憲？ 大法官提名人：有爭議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院14日審查大法官被提名人陳慈陽。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院14日審查大法官被提名人陳慈陽。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「普發現金在行政院與立法院有『爭議』下，應該以《憲法》基礎，兩院以政治方式解決！」大法官被提名人陳慈陽14日被藍委陳玉珍詢問若普發現金送到司法院，討論相關法案是否違憲時，並未直接回答，而是以釋字520號回應。藍委葛如鈞另質疑，陳曾提議修憲讓「總統虛級化」，上任後還會贊成嗎？陳回應說，尊重立法院修法。

修法職權在國會

立法院14日審查大法官被提名人陳慈陽。國民黨立委陳玉珍首先詢問，陳慈陽過去在退撫制度高度投入，對於立法院之前通過《警察人員條例》，增加警消人員退休金所得替代率，若擔任大法官後，針對相關法律釋憲，會尊重國會職權，還是認為年改不要走回頭路？陳慈陽表示，會尊重國會職權。

近日立法院三讀通過《特別條例》5450億，其中2300億將拿來普發現金，但民進黨質疑相關立法恐違反《憲法》第70條，立法不得增加預算支出，但國民黨認為這並非預算案。對此，當陳玉珍詢問對此題的看法時，陳慈陽表示，釋字520曾指出，若行政與立法在重大議題有衝突，應該由《憲法增修條文》所提的政治方式解決。

曾主張總統虛級化

但陳玉珍拿出陳慈陽以前評析釋字391號的文章指出，陳慈陽擔任學者時，希望《憲法》第70條可以適度鬆綁，如今若擔任大法官，立場為何？陳慈陽回應說，他作為學者的意見不會改變，但修法是立法院的職權。國民黨立委葛如鈞則批評說，陳慈陽在國會殿堂不敢說真心話。

葛如鈞另詢問說，陳慈陽曾與學者陳明通等人起草《中華民國第二共和憲法草案》，裡面曾經提到要讓「總統虛級化」，將總統制改成內閣制，解決政黨對決對台灣的危害，請問這是否有與總統賴清德討論過，如今是否還會支持相關主張？陳慈陽表示沒有，修法的職權還是在立法院，作為大法官則要守護憲政體制。

藍批不敢堅持主張

「內政部長劉世芳說『台灣國』是否危害中華民國？」葛如鈞質疑，依法應該可以向憲法法庭聲請解散民進黨，但陳慈陽表示，要有暴力與武力脅迫的狀況，葛如鈞不滿指出，這並非是講《刑法》第100條，他認為陳慈陽回應問題多有閃躲，感覺擔任大法官就不會堅持學者時期見解，並不適任大法官。

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