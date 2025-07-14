快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

普發現金爭議 綠：2350億元可以造7艘海鯤號

中央社／ 台北14日電

立法院11日三讀通過普發現金每人新台幣1萬元。民進黨立法院黨團今天說，普發現金一次燒光國家新台幣2350億元，這筆錢可以造7艘海鯤號、育兒津貼可用7年、撥補癌症新藥可用47年、租金補貼可用8年，福利、建設的錢，不該讓藍白大撒幣，只為了救罷免

立法院11日三讀通過國民黨團所提「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元。藝人譚艾珍在社群平台批評是「超爛政策」。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨不賄選就不會選，賄選買票是國民黨的DNA，這次更可惡，一次燒光2350億元，花人民的錢救國民黨自己的罷免，舉債借子孫的錢救國民黨的罷免。

吳思瑤說，國家累計歲計賸餘8385億元，已匡列使用的有3800億元「疫後強化經濟與社會韌性全民共享經濟成果特別預算」（112到114年）、150億元的「新式戰機採購特別預算」（109年到115年），加上這次的特別條例，僅剩355億元。若普發現金，必須舉債支應。

吳思瑤表示，無論是前總統馬英九執政時期發放的消費券，到前總統蔡英文執政時的三倍券及五倍券，即便是2023年為疫後復甦消費動能，唯一一次發放現金6000元，都是由行政院編列預算，不是立院片面增加政府支出，違憲就差在這裡，跟現在截然不同。

吳思瑤指出，如同譚艾珍所說，2350億元可以花在很多地方，她細數0到6歲國家跟你一起養政策可以用2.2年，長照經費可用2.5年，治水預算可用6.7年，育兒津貼可用7年，租金補貼可用8年，T-PASS可用26年，學費補助可用11年，擴大撥補癌症新藥可用47年，青年海外圓夢計劃可用235年。

不光是如此，吳思瑤表示，2350億元若用在社會住宅，可以蓋4萬戶到6萬戶，海鯤號後續艦可造7艘，航太暨無人機產業園區可蓋69個，基隆捷運可建2條，捷運汐東線蓋4條，台北捷運環狀線蓋1條，高鐵南延屏東可蓋1條，花東鐵路雙軌電氣化可以蓋5條，竹科、中科、南科建設計畫可蓋12個。

吳思瑤表示，從具體的民生福祉政策到國家長遠永續建設，2350億元都不該讓藍白大撒幣救罷免。

對於國民黨批評歲計賸餘民進黨政府沒有拿去還債，黨團書記長陳培瑜說，蔡英文105年就任總統以來，編在中央政府總預算的還債預算，從105年編列730億元，執政8年共編列8017億元，實際還債金額是9318億元，多還了1301億元，就是用歲計賸餘還債的成果，且過去8年未再增加舉債數字，相關資料都可以上網查到。

吳思瑤說，藍白說歲計賸餘可以全部拿來發現金，但依預算法規定，要優先用於還債，及原本用於舉債的建設，最後是其他法定支出，歲計賸餘不是直接就可以花光光，這次藍白將特別條例加碼到5450億元，要再舉債1350億元，借子孫的錢救罷免，有什麼道理。

罷免 國民黨 吳思瑤

延伸閱讀

盧秀燕喊台中幫救災 她酸盧搞政治顧爛委 沒資格選總統

藍指普發現金是法律案未違憲 吳思瑤：通過的是鬼？

「五一戰隊」進駐基隆合體議長罷免林沛祥 林：包容所有言論

普發一萬元三讀 吳思瑤籲政院啟動覆議、釋憲「捍衛財政紀律」

相關新聞

普發1萬元童子瑋指藍白是選輸就翻桌 國民黨回應：要讓人民喘口氣

基隆市議長童子瑋今天質疑立法院「增加預算」非常離譜，藍、白才是選輸就翻桌，連續選輸3次總統就翻桌，惡意破壞行政權。國民黨...

「普發一萬」引爭議 黃暐瀚指藍綠都有缺失：朱立倫已提最佳解方

針對立法院上周五（11日）審議「因應關稅配套措施特別條例」所引發的預算爭議，資深媒體人黃暐瀚今（14）日臉書發文指出，國民黨主張「普發一萬」固然有其民意基礎，但逕自增加預算2350億元，恐已違憲；行政院雖依法有預算編列權，卻也不該無視多數民意。他呼籲朝野雙方應本於民主政治「雖有衝突，卻能妥協」，共同修正條例，達成兼顧台電補貼與全民普發的平衡方案。

傳政院不為普發現金編預算 新北藍黨團批：別擋400萬市民權利

立法院三讀通過普發現金一萬元，傳出行政院不排除跳過覆議，待總統公布後直接聲請釋憲，或不編列特別預算。新北市議會國民黨團批...

藍指普發現金是法律案未違憲 吳思瑤：通過的是鬼？

國民黨推動「強化韌性特別條例」納普發現金一萬元，面對綠營質疑侵犯行政院預算編列權，藍營主張三讀通過的是法律案而非預算案，...

普發現金是否違憲？大法官被提名人陳慈陽：爭議由行政立法間解決

立法院全院委員會今天繼續進行大法官被提名人審查案，大法官被提名人陳慈陽被國民黨立委陳玉珍、柯志恩質詢普發現金有無違憲時，...

普發現金違憲？ 大法官被提名人陳慈陽：有爭議

立法院全院委員會繼續審查大法官人事，外界關心有關普發現金是否違憲，大法官被提名人、憲法學者陳慈陽表示，現在是兩院對普發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。