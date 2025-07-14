普發現金爭議 綠：2350億元可以造7艘海鯤號

立法院11日三讀通過普發現金每人新台幣1萬元。民進黨立法院黨團今天說，普發現金一次燒光國家新台幣2350億元，這筆錢可以造7艘海鯤號、育兒津貼可用7年、撥補癌症新藥可用47年、租金補貼可用8年，福利、建設的錢，不該讓藍白大撒幣，只為了救罷免。

立法院11日三讀通過國民黨團所提「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元。藝人譚艾珍在社群平台批評是「超爛政策」。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨不賄選就不會選，賄選買票是國民黨的DNA，這次更可惡，一次燒光2350億元，花人民的錢救國民黨自己的罷免，舉債借子孫的錢救國民黨的罷免。

吳思瑤說，國家累計歲計賸餘8385億元，已匡列使用的有3800億元「疫後強化經濟與社會韌性全民共享經濟成果特別預算」（112到114年）、150億元的「新式戰機採購特別預算」（109年到115年），加上這次的特別條例，僅剩355億元。若普發現金，必須舉債支應。

吳思瑤表示，無論是前總統馬英九執政時期發放的消費券，到前總統蔡英文執政時的三倍券及五倍券，即便是2023年為疫後復甦消費動能，唯一一次發放現金6000元，都是由行政院編列預算，不是立院片面增加政府支出，違憲就差在這裡，跟現在截然不同。

吳思瑤指出，如同譚艾珍所說，2350億元可以花在很多地方，她細數0到6歲國家跟你一起養政策可以用2.2年，長照經費可用2.5年，治水預算可用6.7年，育兒津貼可用7年，租金補貼可用8年，T-PASS可用26年，學費補助可用11年，擴大撥補癌症新藥可用47年，青年海外圓夢計劃可用235年。

不光是如此，吳思瑤表示，2350億元若用在社會住宅，可以蓋4萬戶到6萬戶，海鯤號後續艦可造7艘，航太暨無人機產業園區可蓋69個，基隆捷運可建2條，捷運汐東線蓋4條，台北捷運環狀線蓋1條，高鐵南延屏東可蓋1條，花東鐵路雙軌電氣化可以蓋5條，竹科、中科、南科建設計畫可蓋12個。

吳思瑤表示，從具體的民生福祉政策到國家長遠永續建設，2350億元都不該讓藍白大撒幣救罷免。

對於國民黨批評歲計賸餘民進黨政府沒有拿去還債，黨團書記長陳培瑜說，蔡英文105年就任總統以來，編在中央政府總預算的還債預算，從105年編列730億元，執政8年共編列8017億元，實際還債金額是9318億元，多還了1301億元，就是用歲計賸餘還債的成果，且過去8年未再增加舉債數字，相關資料都可以上網查到。

吳思瑤說，藍白說歲計賸餘可以全部拿來發現金，但依預算法規定，要優先用於還債，及原本用於舉債的建設，最後是其他法定支出，歲計賸餘不是直接就可以花光光，這次藍白將特別條例加碼到5450億元，要再舉債1350億元，借子孫的錢救罷免，有什麼道理。