「普發一萬」引爭議 黃暐瀚指藍綠都有缺失：朱立倫已提最佳解方

針對立法院上周五（11日）審議「因應關稅配套措施特別條例」所引發的預算爭議，資深媒體人黃暐瀚今（14）日臉書發文指出，國民黨主張「普發一萬」固然有其民意基礎，但逕自增加預算2350億元，恐已違憲；行政院雖依法有預算編列權，卻也不該無視多數民意。他呼籲朝野雙方應本於民主政治「雖有衝突，卻能妥協」，共同修正條例，達成兼顧台電補貼與全民普發的平衡方案。

黃暐瀚指出，根據憲法第70條規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。意思是立法院有權「刪凍」政院提出的預算，但「無權增加」。因此，國民黨刪除政院版本中的「撥補台電一千億」是可以的，但額外增列2350億元以推動「全民普發一萬元」，則明顯違憲，於法不合。

儘管如此，黃暐瀚也對行政院強烈反對普發一萬元的態度提出質疑。他認為，「債留子孫」的說法難以得到多數選民的認同。過去無論藍綠執政，皆曾以各種名義發放現金或消費券予全民，如2009年消費券、2020年三倍券、2021年五倍券，以及2023年的普發6000元。黃質疑：「過去發錢就不是債留子孫？現在就變成舉債危害？」

黃暐瀚認為，國民黨主席朱立倫上周提出的「各退一步」主張，其實才是最好的解方。他建議，立院代表民意，希望普發一萬，政院有權編預算，那就把「撥補台電一千億」跟「普發2350億」一起編進來，展現民主政治中「雖有衝突，卻能妥協」的精神。

他強調，這件事情藍綠都有缺失，「國民黨不該侵犯政院的預算權，政院也不該無視民意（反對方的民意，也是民意），打死不肯編列普發一萬元。（說穿了，因為這會變成藍營爭取民心的政績）。」

最後，黃暐瀚提出結論：該覆議就覆議，該釋憲就釋憲，然後重編一個既能補貼台電一千億，也能普發一萬元的條例出來。他呼籲藍營應該接受覆議，並在立院通過新的版本，「這才叫民主政治，雖有衝突，卻能妥協，然後進步。」