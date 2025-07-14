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普發1萬元童子瑋指藍白是選輸就翻桌 國民黨回應：要讓人民喘口氣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今天質疑立法院藍、白陣營，「增加預算」是惡意破壞行政權。國民黨基隆市黨部回應，普發1萬元是為了讓人民喘口氣。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋今天質疑立法院藍、白陣營，「增加預算」是惡意破壞行政權。國民黨基隆市黨部回應，普發1萬元是為了讓人民喘口氣。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議長童子瑋今天質疑立法院「增加預算」非常離譜，藍、白才是選輸就翻桌，連續選輸3次總統就翻桌，惡意破壞行政權。國民黨基隆市黨部回應，民進黨前瞻計畫8800億有財政紀律嗎？普發1萬元是為了讓人民喘口氣。

立法院民進黨團「五一戰隊」今早到基隆，童子瑋和罷免領銜人陳青逸等人也到場，在基金一路、武嶺街口，向過往民眾揮手致意，拜託鄉親同意罷免林沛祥，基隆會更好，國家更安詳。

童子瑋受訪時說，大家都看到立法院前幾天又通過非常離譜、違憲的法案，就是要增加預算。有常識的人，有知識的人都知道，立法院或者是地方的議會，是沒有辦法增加預算，只可以審查或是刪除。如果這樣子（增加預算），立法院凌駕司法權，也凌駕行政權，基隆市議會下個月開臨時會，可以請基隆市長謝國樑發5萬元嗎？可以嗎？可能嗎？

童子瑋表示，大家知道編列預算都有一定的行政程序，非常的嚴謹，還要經過財主單位。一般政府使用的預算，如果確定有錢可以使用，也是明年才能用，因為要經過完整的行政程序審查跟編列。

童子瑋評評立法院增加預算非常離譜，而且是惡意破壞行政權，真正選輸就翻桌，就是國民黨跟民眾黨。執政權連續選輸3次總統就翻桌，惡意破壞台灣的行政，惡意破壞台灣的所有的架構，就是要癱瘓我們的政府，對於國家的傷害非常的嚴重，尤其我們現在內憂外患的時代，整個印太戰略都非常的重要的時候，惡意的傷害台灣。

童子瑋說，這樣子的立法院值得大家出來投票，呼籲基隆市的年輕人一定要回家投票，大家可以看到現在基隆市的相關的建設，很多非常離譜的狀況，捷運該通過的不通過，又去跟交通部申請一些莫名其妙的預算，都是傷害台灣，傷害基隆，而且阻礙基隆的發展，呼籲大家一定要返鄉投票，救基隆也救台灣。

國民黨基隆市黨部表示，想請問全體基隆市民，最近物價上漲，人民的薪水跟得上通膨嗎？「童議長敢說，人民不需要這1萬元的喘息空間？」去年政府稅收超徵，這些本來就是人民的錢，為什麼不能還給人民？這不是亂撒幣，這是苦民所苦。

市黨部指出，如果童子瑋真的關心預算，民進黨前瞻計畫8800億，有財政紀律嗎？童敢不敢檢討民進黨花人民的錢買網軍、買側翼、還有給狗狗美容？

對於童子瑋提及「市民普發5萬」，市黨部表示，基隆市一整年歲出預算大概260億元，普發要180億，童子瑋是打算讓市府破產嗎？還是想逼市長做違法編列？如果讓一個不懂預算法、不懂議事規則的人主持議事，才是真正基隆人的悲哀。

童子瑋 立法院

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