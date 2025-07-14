傳政院不為普發現金編預算 新北藍黨團批：別擋400萬市民權利

立法院三讀通過普發現金一萬元，傳出行政院不排除跳過覆議，待總統公布後直接聲請釋憲，或不編列特別預算。新北市議會國民黨團批評，民進黨不斷杯葛財劃法修正、恐嚇刪除地方政府一般性補助款，且對等關稅遲遲未有消息，現在不應再阻擋405萬新北市民，獲得普發1萬元應有權利。

新北市議會國民黨團指出，新北為台灣工商首都，年營利事業登記家數超過26萬，現在中小企業都在哀求政府，想了解關稅談判進度究竟如何，但直至今日，一點消息都沒有。新北市有2.2萬家企業受美國關稅衝擊，占新北整體產業銷售額24%，以出口美國比例計算，初估總銷售額受衝擊將高達4100億。

書記長王威元指出，市府已經成立「關稅因應專案小組」，但關鍵消息全部封鎖在民進黨手中，民進黨市議員們卻不思關稅戰步步逼近，還在街頭站崗，高喊大罷免大成功，已把政治鬥爭放在全民生計之上。

副書記長游輝宂也強調，國民黨為讓全民紓解經濟壓力，在立法院三讀通過普發現金一萬元，在選區碰到民眾，很多人都關心真的會發嗎、什麼時候發？但看民進黨只想著把錢再丟入綠電、光電的無底錢坑裡，民進黨若要持續悖離民意，普發一萬到頭來恐怕也將石沈大海。

副書記長黃心華指出，民進黨現在搬出風災，稱刪除台電預算會打擊救災人員，若如此心疼救災人員，平時怎麼不思提升待遇福利？救災人員辛苦搶救時，還迫其成為政治鬥爭的籌碼。民進黨發起大罷免，選舉總經費上看16.2億，民進黨大撒幣搞罷免倒不心疼，卻對全民包含台電員工都可受惠普發1萬政策處處阻擋，居心何在？