快訊

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

國票金改選…旺旺派擬發動50億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

普發現金是否違憲？大法官被提名人陳慈陽：爭議由行政立法間解決

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院日前通過普發現金案，卻有外界質疑有違憲疑慮，大法官被提名人陳慈陽今天表示確實有爭議。記者潘俊宏／攝影
立法院日前通過普發現金案，卻有外界質疑有違憲疑慮，大法官被提名人陳慈陽今天表示確實有爭議。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今天繼續進行大法官被提名人審查案，大法官被提名人陳慈陽被國民黨立委陳玉珍、柯志恩質詢普發現金有無違憲時，陳慈陽表示，立法院主張是法律案，行政院認為這是預算案，行政立法間就有爭議。

陳玉珍問到上周剛通過普發現金1萬元，有相關政黨人士說，增加預算有違反憲法70條爭議。柯志恩也舉例，昔日也有多起透過特別預算的例子，如多數立委審議特別預算時有不符合條件者，自得決議刪除，或要求行政院重新編列。陳慈陽表示，在大法官釋字520號解釋曾說，行政院立法院在重大政策、法律案或預算案有爭執，該釋字就有提供一個解決方法，這是憲法有關行政、立法互動政治爭議解決模式，在憲法框架內由行政、立法來解決，我尊重大院跟行政院立場。

行政院 立法院 大法官

延伸閱讀

被質疑是「綠友友」 大法官被提名人陳慈陽稱從未有黨職

普發現金違憲？ 大法官被提名人陳慈陽：有爭議

颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

影／柯志恩現勘大樹光電場水保改善狀況 里長怒批錯誤政策害死百姓

相關新聞

普發1萬政院不排除釋憲？ 蔣萬安：別一意孤行站民意對立

立院三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。但傳行政院不排除釋憲或不編預算...

藍指普發現金是法律案未違憲 吳思瑤：通過的是鬼？

國民黨推動「強化韌性特別條例」納普發現金一萬元，面對綠營質疑侵犯行政院預算編列權，藍營主張三讀通過的是法律案而非預算案，...

普發現金是否違憲？大法官被提名人陳慈陽：爭議由行政立法間解決

立法院全院委員會今天繼續進行大法官被提名人審查案，大法官被提名人陳慈陽被國民黨立委陳玉珍、柯志恩質詢普發現金有無違憲時，...

普發現金違憲？ 大法官被提名人陳慈陽：有爭議

立法院全院委員會繼續審查大法官人事，外界關心有關普發現金是否違憲，大法官被提名人、憲法學者陳慈陽表示，現在是兩院對普發現...

普發現金挨酸「花錢愚民」 民進黨：花你的錢買他的票

在國民黨力推下，立法院日前通過強化韌性特別條例，並匡列2350億元，要求行政院10月底前普發現金1萬元。民進黨批評，這是...

政院因應普發現金 擬不編預算或釋憲

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民⽣國安韌性特別條例」，並匡列二三五○億元，要求十月底前普發現金一萬元。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。