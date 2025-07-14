普發現金是否違憲？大法官被提名人陳慈陽：爭議由行政立法間解決
立法院全院委員會今天繼續進行大法官被提名人審查案，大法官被提名人陳慈陽被國民黨立委陳玉珍、柯志恩質詢普發現金有無違憲時，陳慈陽表示，立法院主張是法律案，行政院認為這是預算案，行政立法間就有爭議。
陳玉珍問到上周剛通過普發現金1萬元，有相關政黨人士說，增加預算有違反憲法70條爭議。柯志恩也舉例，昔日也有多起透過特別預算的例子，如多數立委審議特別預算時有不符合條件者，自得決議刪除，或要求行政院重新編列。陳慈陽表示，在大法官釋字520號解釋曾說，行政院立法院在重大政策、法律案或預算案有爭執，該釋字就有提供一個解決方法，這是憲法有關行政、立法互動政治爭議解決模式，在憲法框架內由行政、立法來解決，我尊重大院跟行政院立場。
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