普發現金違憲？ 大法官被提名人陳慈陽：有爭議

立法院全院委員會繼續審查大法官人事，外界關心有關普發現金是否違憲，大法官被提名人、憲法學者陳慈陽表示，現在是兩院對普發現金是預算案還是法律案有不同看法，「這就是爭議」，行政院、立法院的爭議應該循憲法增修條文第3條來處理；站在司法院立場，大法官是要獨立超然的立場，他會尊重立法院作法。

國民黨立委陳玉珍以陳慈陽過去有關預算案的學術論點來詢問，普發現金是否有違反憲法第70條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」規定？這有無積極引導政府預算的作用？陳慈陽回應，立法院主張是法律案，行政院認為這是預算案，行政院認為這是法律裡面有涉及實質預算編列，「這就是有爭議」，行政立法間就有爭議，釋字520號有解釋。兩院有爭議，可以循憲法增修條文第3條有關兩院政治爭議解決模式處理。

陳慈陽又說，釋字第520號解釋有關核四的問題，可以知道重大政策時行政及立法的互動，只要在憲法框架中，基本上是要看兩院間怎麼處理；現在是兩院對於普發現金是預算案還是法律案有爭議，這可以循憲法增修條文第3條，來處理兩院間的爭議。

陳玉珍質疑，憲法第70條跟陳慈陽在擔任學者時所提的論點不一樣？陳慈陽回應，對自己過往的陳述觀點都還記得，但自己要擔任大法官是要獨立超然的立場，在這上面基本上都是尊重立法院大院的作法，尊重立法院的決議；他重申，他是認為憲法第70條可以修改，但一切尊重立法院大院的職權。