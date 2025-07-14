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普發1萬政院不排除釋憲？ 蔣萬安：別一意孤行站民意對立

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午到白石湖出席北市首座聚落式汙水處理設施啟用。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午到白石湖出席北市首座聚落式汙水處理設施啟用。記者林麗玉／攝影

立院三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。但傳行政院不排除釋憲或不編預算方式來解套。北市長蔣萬安今天表示，若行政院一意孤行要持續站在民意、民生對立面，相信人民會用選票讓他們知道。

蔣萬安今天上午到白石湖出席北市首座聚落式汙水處理設施啟用，對於普發現金一萬元，傳出行政院不排除釋憲、或不編列預算因應？蔣萬安今天重話表示，若行政院一意孤行要持續站在民意、民生的對立面，相信人民會用選票讓他們知道，真正的民意在哪裡，民主不是民進黨做主，而是人民做主。

國民黨立委李彥秀也表示，依法立法院三讀通過的法案，按照道理說，民進黨行政院就應依法編列，當然民進黨後續有他們自己的策略 覆議或釋憲，但誠如剛蔣萬安所講，普發現金一萬元，就是在現階段無論是刺激經濟成長到達0.5個百分點，或各方民意 大家都認為現階段普發現金可以刺激內需，還有包括給民眾的小確幸。

李說，希望民進黨，不論是行政院長卓榮泰或民進黨團總召柯建銘，不要站在民意的對立面。

行政院 發現金 民進黨

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