普發現金挨酸「花錢愚民」 民進黨：花你的錢買他的票

在國民黨力推下，立法院日前通過強化韌性特別條例，並匡列2350億元，要求行政院10月底前普發現金1萬元。民進黨批評，這是「發錢愚民」，花人民的納稅錢來救罷免，就是「花你的錢，買他的票」，還造假作弊，死不認錯，7月26日一定要出門投同意罷免。

民進黨指出，黨主席朱立倫、立院黨團總召傅崐萁把持下的國民黨，把人民的納稅錢，當成反罷免提款機，硬是通過「全民普發現金1萬元」，聲稱說這是「拚民生」、「救經濟」，但事實上就是灑幣亂花人民的血汗錢，把大家都當笨蛋。

民進黨批評，他們嘴巴說「還錢於民」，實際上是「發錢愚民」。花人民的納稅錢來救罷免，說白了，就是 「花你的錢，買他的票」。

民進黨續指，同樣是國民黨，面對「抄名冊、造假連署」，明顯違反法律、踐踏民主精神，全國已有數十位黨工認罪、被起訴，但從朱立倫主席、藍營縣市長到藍委們，卻裝死到底，一句道歉都沒有。

「人民的錢，他們大大方方拿起來花，笑著數鈔票的嘴臉毫不遮掩；自己的錯，他們死不認帳，假裝什麼事情都沒發生。」民進黨質疑，當公民憤怒難平，決定採取行動、勇敢發聲，他們就大肆嘲笑公民是「狗屎」、「智障」、「邊緣人」。

民進黨認為，這種欺侮羞辱人民頭家的政黨，應該要被下架，7月26日，請一定要出門投下同意罷免，跟朱立倫、傅崐萁和傅隨爛委們說再見。