快訊

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

國票金改選…旺旺派擬發動50億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金挨酸「花錢愚民」 民進黨：花你的錢買他的票

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院在藍白人數優勢下三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元。記者曾原信／攝影
立法院在藍白人數優勢下三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元。記者曾原信／攝影

在國民黨力推下，立法院日前通過強化韌性特別條例，並匡列2350億元，要求行政院10月底前普發現金1萬元。民進黨批評，這是「發錢愚民」，花人民的納稅錢來救罷免，就是「花你的錢，買他的票」，還造假作弊，死不認錯，7月26日一定要出門投同意罷免。

民進黨指出，黨主席朱立倫、立院黨團總召傅崐萁把持下的國民黨，把人民的納稅錢，當成反罷免提款機，硬是通過「全民普發現金1萬元」，聲稱說這是「拚民生」、「救經濟」，但事實上就是灑幣亂花人民的血汗錢，把大家都當笨蛋。

民進黨批評，他們嘴巴說「還錢於民」，實際上是「發錢愚民」。花人民的納稅錢來救罷免，說白了，就是 「花你的錢，買他的票」。

民進黨續指，同樣是國民黨，面對「抄名冊、造假連署」，明顯違反法律、踐踏民主精神，全國已有數十位黨工認罪、被起訴，但從朱立倫主席、藍營縣市長到藍委們，卻裝死到底，一句道歉都沒有。

「人民的錢，他們大大方方拿起來花，笑著數鈔票的嘴臉毫不遮掩；自己的錯，他們死不認帳，假裝什麼事情都沒發生。」民進黨質疑，當公民憤怒難平，決定採取行動、勇敢發聲，他們就大肆嘲笑公民是「狗屎」、「智障」、「邊緣人」。

民進黨認為，這種欺侮羞辱人民頭家的政黨，應該要被下架，7月26日，請一定要出門投下同意罷免，跟朱立倫、傅崐萁和傅隨爛委們說再見。

罷免 民進黨 朱立倫

延伸閱讀

選情告急？連2日為牛煦庭站台 朱立倫曝最新民調結果

狠酸「肖想當院長」！朱立倫催反罷免票 嗆讓柯建銘「大夢想大破碎」

同台共催不同意票 張善政、朱立倫力挺洪孟楷

同台共催不同意票 張善政、朱立倫力挺洪孟楷

相關新聞

普發1萬政院不排除釋憲？ 蔣萬安：別一意孤行站民意對立

立院三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。但傳行政院不排除釋憲或不編預算...

藍指普發現金是法律案未違憲 吳思瑤：通過的是鬼？

國民黨推動「強化韌性特別條例」納普發現金一萬元，面對綠營質疑侵犯行政院預算編列權，藍營主張三讀通過的是法律案而非預算案，...

普發現金是否違憲？大法官被提名人陳慈陽：爭議由行政立法間解決

立法院全院委員會今天繼續進行大法官被提名人審查案，大法官被提名人陳慈陽被國民黨立委陳玉珍、柯志恩質詢普發現金有無違憲時，...

普發現金違憲？ 大法官被提名人陳慈陽：有爭議

立法院全院委員會繼續審查大法官人事，外界關心有關普發現金是否違憲，大法官被提名人、憲法學者陳慈陽表示，現在是兩院對普發現...

普發現金挨酸「花錢愚民」 民進黨：花你的錢買他的票

在國民黨力推下，立法院日前通過強化韌性特別條例，並匡列2350億元，要求行政院10月底前普發現金1萬元。民進黨批評，這是...

政院因應普發現金 擬不編預算或釋憲

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民⽣國安韌性特別條例」，並匡列二三五○億元，要求十月底前普發現金一萬元。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。