新聞眼／以拖代變 府院戰略性沉默

國民黨力推全民普發現金一萬元，祭出民生利多反制大罷免。賴政府及民進黨立委雖稱普發現金將「債留子孫」，卻未有進一步動作；只是，不排除透過釋憲、不編預算解套，形同以拖待變，待大罷免揭曉再決定出招之心，路人皆知。

行政院長卓榮泰近來定調「普發現金要舉債，在治理國家上是矛盾做法」，政院人士則稱將加深國家財政負擔、致通貨膨脹，債留子孫；但在法案三讀通過前，府院黨沒人直指已踩違憲紅線，卓榮泰自稱「覆議院長」，對於藍白通過三讀的法案，動輒把「研擬合法合憲救濟方式」掛在嘴邊，但對於普發現金卻遲未表態。

此反常舉動不難理解，距離首波罷免投票剩不到兩周，藍綠都以大選規模應戰，本周將進入黃金周階段，任何風吹草動都可能牽動選情。政院若貿然宣布聲請釋憲，勢必讓在野陣營增添「反罷」柴火，與其提前點火，不如以拖待變。

估算時程，即使立法院本周將三讀條文送至府院，總統仍能拖十天再公布，公布後也需要三天才生效，屆時大罷免結果早出爐，這才是府院「戰略性沉默」的關鍵。

回到特別條例本身，無論是國民黨、民進黨執政，都曾提出沒有明確財源、須舉債因應的特別條例，綠營若以金額龐大必須舉債為由反駁在野陣營，顯然過於牽強；更遑論，府院不排除循禁伐補償模式，以不編列預算方式解套，更有明目張膽違法之嫌。

民進黨似乎「選擇性遺忘」，二○二二年曾有多名綠營立委因稅收超徵輪番喊話政府普發現金，如今主導權落入在野手中，就打成「財政黑洞」。民進黨政府拒發現金的背後，除了執政傲慢與自我矛盾，更凸顯「只在乎選票」的政治算計。