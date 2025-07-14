政院因應普發現金 擬不編預算或釋憲

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民⽣國安韌性特別條例」，並匡列二三五○億元，要求十月底前普發現金一萬元。據悉，行政院仍在評估如何因應，不排除跳過覆議，待總統公布後直接聲請釋憲，或不編列特別預算。在野批評，若政院耍賴不依法編列預算，一定究責到底。

至昨晚截稿前，政院仍未明確表態，維持本月十日論調，強調為普發現金債留子孫，實屬不當。由於政院因應方案將牽動大罷免情勢，成藍營文宣戰題材，據了解，執政團隊尚未拍板最終方案，不排除循「原住民保留地禁伐補償條例」修正案模式，直接不編列預算因應，或評估聲請釋憲。

立法院去年中三讀通過禁伐補償條例修正案，將每公頃的補償金從三萬提升到六萬元，但行政院原本僅願發放四萬元，經多次協商，行政院承諾本會期以追加預算處理，但至今遲未提出。

「不編預算，如何因應美國關稅衝擊？」國民黨立委賴士葆質疑，特別條例通過後，政府應依法編列預算，難道其他的經濟支援九三○億元、國土韌性一千五百億元都不要了嗎？把立法院三讀法案視為無物，違反民主原則；若政府執意要拖，這會是天下奇觀，那立法院也不會審特別預算，會整個退回。