藍：總統16億搞罷免 捨不得發現金

立法院上周三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民⽣國安韌性特別條例」，要求十月底前普發現金一萬元，傳出行政院擬聲請釋憲，或是不編列特別預算。台中市長盧秀燕昨天批賴總統「捨不得還錢於民，卻花十六億元在搞大罷免」。

立法院長韓國瑜指出，剛出爐的普發現金一萬元法案，可能很多人認為沒什麼，對真正有需求的弱勢族群而言非常重要，一家三口就是三萬元，在物價飛漲、美國關稅影響情況下，百工百業都相當辛苦，韓國、新加坡，都有類似做法來促進經濟。

對於行政院宣稱憂心舉債恐將債留子孫，國民黨主席朱立倫說，前總統蔡英文算有良心，兩年前因超收三千八百億元，所以拿一部分出來還錢於民，每人領六千元，「蔡英文說還錢於民，怎麼現在變成債留子孫？」朱立倫批評賴總統「不顧民生、只搞鬥爭」，一定要給這樣的總統一個教訓，並預告民眾黨也將於七月廿日號召民眾，向賴總統發出怒吼。

昨天是前總統馬英九七十五歲生日，他為立委賴士葆站台時表示，最不滿的就是發動大罷免的民進黨，完全不知如何為國民看緊荷包，不但把台灣的護國神山台積電搬到美國，對美國推動的關稅戰也茫然不知所措，完全是因應無方、毫無對策。

馬英九批評，賴總統最近還說，罷免是要去除雜質，「這好恐怖喔」；賴的口氣完全看不出是受過自由民主觀念洗禮的人，「大家絕對不能讓他輕易得逞，票投不同意，制衡更有力。」

台北市長蔣萬安說，民進黨之所以發動大罷免，是賴清德認為現在立法院民進黨是少數，選輸就翻桌；每一位藍營立委都是一時之選，勤懇認真在立院奮戰，有什麼道理無差別式全面罷免？這是破壞台灣的民主、踐踏民意，侮辱人民的智慧，「只因為賴清德不滿意，要用上億元的納稅錢陪民進黨重選」。

民眾黨主席黃國昌也轟綠營，不要拿到政權後，就忘了什麼是權力分立、權力制衡，既然立法院制定法律，全國人民必須遵守，也包括民進黨。黃還說，民進黨一而再再而三針對福國利民法案提覆議、申請釋憲，只是讓台灣人民對民進黨更失望。黃也酸，行政院長卓榮泰是把自己當太上皇嗎？為何民進黨可以帶頭不遵守？

大罷免情勢升溫，盧秀燕、朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、趙少康等國民黨內要角昨在雙北趕場助講，朱直言若民眾不出門投票「每一席都危險」，蔣高呼「不能讓戰士孤立無援」，讓徐巧芯瞬間爆哭。