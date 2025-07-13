普發現金綠要頑抗 藍白：蔡曾普發為何猶豫

【本報記者章文綜合報導】針對立法院11日三讀通過普發現金每人1萬元，民進黨團表態將提出釋憲，媒體報導政院評估可能以不編列預算方式解套。對此，民眾黨主席黃國昌說，立法院制定法律，全國人民都必須要遵守，也包括民進黨。國民黨則表示，蔡政府也曾普發現金6000元，民進黨不該污名化普發現金。

行政院設法解套

立法院11日通過國民黨立法院黨團所提「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限為新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元。自由時報報導，行政院第一時間未表態聲請釋憲，但據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。

對此，黃國昌回應說，立法院制定法律後行政部門就要遵守，其他大法官被提名人也表達相同看法，民進黨不要拿到政權就忘記權力分立、監督制衡，立法院制定的法律全國人民都要遵守，包括民進黨在內。

民進黨團批債留子孫

另外，民進黨立委沈伯洋指這是共產黨的招，先窮台，再統一。國民黨副發言人康晉瑜13日表示，蔡政府也曾普發現金6000元，按照相同的標準，民進黨自己也變成癱瘓國家的先驅，率先使用「共產黨的招」。

民進黨團指出，藍白聯手再一次逾越憲法授權，通過涉及違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免的議案。民進黨立委沈伯洋更指出，這是共產黨的招，先窮台，再統一，只是沒有想到執行的根本不是共產黨。

韓、星也發現金拚經濟

國民黨副發言人康晉瑜發新聞稿表示，2024年政府超徵稅收5283億元，創下史上新高，普發1萬元政策僅是將超徵稅收的4成還稅於民，何來債留子孫之說？除此之外，包括韓國、新加坡都陸續因應關稅危機提出普發現金政策刺激經濟，難道這些國家都是癱瘓國家。

康晉瑜提到，國民黨指出，蔡政府也曾普發現金6000元，按照相同的標準，民進黨自己也變成癱瘓國家的先驅，率先使用「共產黨的招」。

國民黨強調，現在面臨關稅挑戰，全球無不提出振興民生經濟、提供產業紓困的方案，只有賴政府面對風災善後、台美關稅應對束手無策，只會大罷免大造謠，人民準備在7月26日，對賴政府投下不同意、不信任票。

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