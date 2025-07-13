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現身新竹挺雙罷 柯建銘談「普發一萬」：絕對違法違憲　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
反共護台「護國大遶境」與王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動也會與護國大遶境一起騎上街頭，除了柯建銘到場，民進黨籍議員也全數到場相挺。記者王駿杰／攝影
反共護台「護國大遶境」與王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動也會與護國大遶境一起騎上街頭，除了柯建銘到場，民進黨籍議員也全數到場相挺。記者王駿杰／攝影

由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動今現身新竹市，民進黨立院黨團總召柯建銘也現身相挺，針對立院日前三讀通過普發現金一萬元，柯建銘說，這絕對違法違憲，藍白用此行為來買票，絕對會被人民唾棄。

柯建銘指出，憲法規定很清楚，行政院編列預算再送立院審議，編列預算是行政院的權力，憲法六十三條規定更清楚，立院有議決法律案、預算案等及國家其他重要事項之權，這是權力分立原則，哪有藍白自行編列預算自己審預算，這絕對違法違憲，此行為也是侮辱台灣人民，作賤自己。大罷免投票日倒數，最後兩周最重要的，就是讓全國人民認同大罷免大成功，而且一定會成功。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔指出，最近立院通過普發一萬元現金，這根本是違反憲政分立，過去前總統馬英九、蔡英文都有類似情形，但這次的狀況根本是魚目混珠，我國當然不是沒有發放現金或消費券的前例，但人家是有配套有正當性有希望達成的目的，之前發放有遇到全球經融風暴或新冠肺炎疫情等不力因素，不像這次無差別、無條件、不排富，亦無規定要消費，對活絡經濟毫無幫助。

此外，立法院長韓國瑜稱自己在學校念書沒認真上課，當院長後很認真聽質詢，誰認真質詢，誰在打混護航打假球他都聽得很清楚等發言，王義川指出，韓國瑜是公認中華民國史上最混程度最差立法院長，韓以前當立委就很少來開會，韓不知道立委跟院長在幹嘛，上任院長後主持會議不照議事規則，整天沒事就休息，因此，韓當立委不認真，應該不清楚立委在幹嘛，此談話就是在吹牛。

反共護台「護國大遶境」與王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動也會與護國大遶境一起騎上街頭，除了柯建銘到場，民進黨籍議員也全數到場相挺，現場吸引不少支持者，車隊從樹林頭停車場集合後出發，繞行市區中正路與中山護和東門圓環，接著會騎進光復路東區，再轉中華路進香山區，最後抵香山天后宮，全長約10公里。

由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動今現身新竹市，民進黨立院黨團總召柯建銘也現身相挺。記者王駿杰／攝影
由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動今現身新竹市，民進黨立院黨團總召柯建銘也現身相挺。記者王駿杰／攝影
由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動今現身新竹市。記者王駿杰／攝影
由全台31個罷團發起的反共護台「護國大遶境」與民進黨立委王義川「川流不息景象再現」的揪團騎車活動今現身新竹市。記者王駿杰／攝影

韓國瑜 罷團 王義川 民進黨 柯建銘 普發一萬 新竹 投票 憲法 大罷免

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