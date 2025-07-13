政院不為普發一萬編預算？侯批程序卡關、黃國昌酸卓揆太上皇

立法院上周三讀通過普發現金每人1萬元，傳出政院評估以不編列預算方式解套。新北市長侯友宜說，這一年多來立院通過的法案，行政院一而再再而三提覆議，用程序卡關，照顧人民不是政府該做的事嗎？身兼民眾黨主席的立委黃國昌也酸，行政院長卓榮泰是把自己當太上皇嗎？為何民進黨可以帶頭不遵守？

國民黨立委洪孟楷今在醒吾科大舉辦反罷免宣講，侯友宜會前受訪被問及普發現金1萬，傳出政院打算不編列預算方式解套。侯指出，這一年多來立法院通過的案子，行政院一而再再而三提覆議，用程序卡關，照顧人民不是政府該做的事嗎？立法院普發現金1萬，國民黨、民眾黨全力支持來照顧人民，這不是好的政策嗎？

黃國昌今到現場為洪孟楷助講，會前受訪再度批評政院不編普發現金預算。黃說，去年三讀通過禁法補償，行政院就應該要學到教訓，立法院所通過的法案，一般人民都要遵守，民進黨可以帶頭不遵守嗎？現在卓榮泰是把自己當過太上皇嗎？建議卓榮泰去看一看，賴清德總統所提名的司法院院長被提名的人蔡秋明，都說國會本來就有這樣權利，難不成卓榮泰要打臉賴清德提名的司法院院長被提名人嗎？

黃國昌說，他希望民進黨政府，能夠放下一黨專政心態，不要把整個政府搞得好像是極權國家，台灣民主不應該被民進黨這樣踐踏，盼卓榮泰從過去錯誤當中學到教訓「要有一點長進。」

至於前議員王浩宇在社群上稱普發1萬元「沒有限制任何產業，一聽就知道不太合理」，並指這些話是民眾黨前黨主席柯文哲原話。黃國昌說，斷章取義柯文哲曾經講過的話，這反映民進黨的不長進，過去4年民進黨超徵1.7兆，從人民身上超徵的錢，還財於民有什麼錯？