快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

聽新聞
0:00 / 0:00

綠轟普發現金一萬元掏空國庫？ 游淑慧舉1例反擊怪怪的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，確定普發1萬元現金，民進黨批國民黨為大罷免買票。國民黨議員游淑慧今說，藍白是拿人民繳的稅去「還」給人民，「要是拿回去就是掏空？唉..怪怪的。」

游淑慧舉例說，想想若某甲到超商要繳100元帳單，結果超繳了150元，現在只是把超收的錢再退還。超商老闆卻認為，進了他口袋就是他的，老闆還說他要把這50元拿去貼補電費、店的虧損、店的營運韌性基金等，「要是拿回去就是掏空？」

對於普發一萬元現金遭綠批評掏空台灣？國民黨議員游淑慧今在臉書說，「政府要對人民寬容點」，還財於民不是仇，站在政府財政角度，若只是超徵一些，把超徵的錢拿去還債或留作盈餘，這是合理，也是為後代子孫減輕負債。但年年超徵、越超越多，2024年居然超徵了5283億。算一算這幾年政府已經超徵1.8兆，如果沒大幅拿去還債，卻年年巧立名目把超徵的又花掉，這才真的是掏空。

游說，既然如此，把超徵拿一部分還給人民，也算合理，怎麼會變成掏空台灣？事事都講比例原則、合理原則，政府不要跟人民太計較，有時要還富於民。現在在關稅戰的影響下，台灣產業對外出口面臨了很大的衝擊，政府剛好需要刺激內需市場、增加國內消費。在此時若還財於民，在趕快協同國內產業推出一系列刺激消費的優惠措施，就能讓這筆預算發揮最大的槓桿效果。

游也提到，民進黨與其一直花時間跟在野黨噴口水吵架、為什麼不快點花時間捐起袖子做實事、拼政績。民進黨生氣說，藍白是拿人民繳的稅去買票。但她聽不懂，藍白是拿人民繳的稅去「還」給人民。綠營支持者不領嗎？聽到綠營也是高喊「錢要領、照罷免」。重點是錢要領，大家心裡也想拿回自己的錢。

藍白 掏空 國民黨

延伸閱讀

蔣萬安宣布上班課綠粉專留言4字 她轟不演了：沒有人性

幫李彥秀到東湖市場拜票 游淑慧曝心得：之前被騙了..

合成檢察官照片2人收押 游淑慧諷：本案還有什麼複雜難偵之處？

「迷因」版主涉恐嚇京華城檢察官遭聲押 游淑慧：綠粉專也要辦

相關新聞

政院不為普發一萬編預算？侯批程序卡關、黃國昌酸卓揆太上皇

立法院上周三讀通過普發現金每人1萬元，傳出政院評估以不編列預算方式解套。新北市長侯友宜說，這一年多來立院通過的法案，行政...

綠轟普發現金一萬元掏空國庫？ 游淑慧舉1例反擊怪怪的

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，確定普發1萬元現金，民進黨批國民黨為大罷免買票。國...

普發現金三讀通過 蘇巧慧批藍白破壞五權分立：立法權不能編列預算

大罷免7月26日將三階投票，身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧今赴淡水宣講，批評藍白兩黨成為國會多數後，破壞五權分立，無...

10月前普發現金1萬元綠反彈 韓國瑜借鑑國外：對弱勢很重要

立法院日前通過「還稅於民」政策全民普發現金1萬元，不過引起綠營反彈，民進黨立院總召柯建銘更開嗆，大罷免成功要取消。立法院...

傳政院不編列預算為普發現金解套 黃國昌批綠忘了權力分立

立法院上周五三讀闖關普發現金每人一萬元，民進黨團表態將提出釋憲，並傳出政院評估以不編列預算方式解套。身兼民眾黨主席的立委...

「普發現金是還錢於民」朱立倫：民進黨想留著揮霍

立法院前天在藍白人數優勢下，三讀闖關普發現金每人一萬元，行政院指普發現金須舉債，恐債留子孫；台中市長盧秀燕質疑「去年政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。