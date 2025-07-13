綠轟普發現金一萬元掏空國庫？ 游淑慧舉1例反擊怪怪的

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，確定普發1萬元現金，民進黨批國民黨為大罷免買票。國民黨議員游淑慧今說，藍白是拿人民繳的稅去「還」給人民，「要是拿回去就是掏空？唉..怪怪的。」

游淑慧舉例說，想想若某甲到超商要繳100元帳單，結果超繳了150元，現在只是把超收的錢再退還。超商老闆卻認為，進了他口袋就是他的，老闆還說他要把這50元拿去貼補電費、店的虧損、店的營運韌性基金等，「要是拿回去就是掏空？」

對於普發一萬元現金遭綠批評掏空台灣？國民黨議員游淑慧今在臉書說，「政府要對人民寬容點」，還財於民不是仇，站在政府財政角度，若只是超徵一些，把超徵的錢拿去還債或留作盈餘，這是合理，也是為後代子孫減輕負債。但年年超徵、越超越多，2024年居然超徵了5283億。算一算這幾年政府已經超徵1.8兆，如果沒大幅拿去還債，卻年年巧立名目把超徵的又花掉，這才真的是掏空。

游說，既然如此，把超徵拿一部分還給人民，也算合理，怎麼會變成掏空台灣？事事都講比例原則、合理原則，政府不要跟人民太計較，有時要還富於民。現在在關稅戰的影響下，台灣產業對外出口面臨了很大的衝擊，政府剛好需要刺激內需市場、增加國內消費。在此時若還財於民，在趕快協同國內產業推出一系列刺激消費的優惠措施，就能讓這筆預算發揮最大的槓桿效果。

游也提到，民進黨與其一直花時間跟在野黨噴口水吵架、為什麼不快點花時間捐起袖子做實事、拼政績。民進黨生氣說，藍白是拿人民繳的稅去買票。但她聽不懂，藍白是拿人民繳的稅去「還」給人民。綠營支持者不領嗎？聽到綠營也是高喊「錢要領、照罷免」。重點是錢要領，大家心裡也想拿回自己的錢。