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普發現金三讀通過 蘇巧慧批藍白破壞五權分立：立法權不能編列預算

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免立委洪孟楷團隊今在淡水遊行、掃街，民進黨新北黨部主委蘇巧慧蘇巧慧、民進黨副秘書長何博文及議員卓冠廷、鄭宇恩皆到場助陣。記者劉懿萱／攝影
罷免立委洪孟楷團隊今在淡水遊行、掃街，民進黨新北黨部主委蘇巧慧蘇巧慧、民進黨副秘書長何博文及議員卓冠廷、鄭宇恩皆到場助陣。記者劉懿萱／攝影

大罷免7月26日將三階投票，身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧今赴淡水宣講，批評藍白兩黨成為國會多數後，破壞五權分立，無限膨脹立法權，尤其上周通過的普發現金特別條例更是如此，「立法權不能編列預算啊各位」，立法超越行政權限，等於破壞憲法也違背預算法。

罷免立委洪孟楷團隊今在淡水遊行、掃街，罷免志工頂著烈日，手舉各式文宣牌子、揮舞旗幟，沿著淡水主要幹道與巷弄步行宣講，蘇巧慧、民進黨副秘書長何博文及議員卓冠廷、鄭宇恩皆到場助陣，盼催出7月26日三階投票。

蘇巧慧宣講說，台灣是五權分立，每一權有自己限制、責任，但當國民黨、民眾黨變成國會多數後，他們破壞體制，無限地膨脹立法權，上周通過特別條例就是如此，「立法權不能編列預算啊各位」，編列預算施政是行政的工作，如果立法超越行政權限，等於破壞憲法也違背預算法。

蘇巧慧說，這兩天國會的表現，再度展示給國人看什麼是毀憲亂政的藍白多數黨，這次預算通過破壞憲政體制、權力分立原則，此外，台電預算撥補遭多數黨刪除，執政黨希望推動電纜地下化、強化電網韌性，但多數黨讓台電沒有這筆錢，盼鄉親出來投同意票，減少多數黨席次，別讓他們為非作歹。

蘇巧慧 藍白 發現金 淡水 權力 大罷免

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