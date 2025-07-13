10月前普發現金1萬元綠反彈 韓國瑜借鑑國外：對弱勢很重要

立法院日前通過「還稅於民」政策全民普發現金1萬元，不過引起綠營反彈，民進黨立院總召柯建銘更開嗆，大罷免成功要取消。立法院長韓國瑜今出席藍委徐巧芯反惡霸後援會成立大會，韓直言該預算對弱勢非常重要，國外也透過類似作法促進經濟。黨主席朱立倫也批評，民進黨惡意阻擋，以便能繼續貪汙、揮霍民進黨納稅錢。

韓國瑜指出，上禮拜剛出爐普發現金1萬元法案，可能很多人認為沒什麼，但真正有需求的弱勢族群而言非常重要，一家三口就是3萬元，在物價飛漲、美國關稅影響情況下，百工百業都相當辛苦，比照韓國、新加坡，提出政府去年超收5400億預算當中，應拿出2300億預算普發給全台民眾。

國民黨主席朱立倫也批評，兩年多前前總統蔡英文曾報告政府超收3000億元，並發放每人6000元振興卷，聲稱是「還稅於民」，如今去年政府超收5283億元稅金，國民黨要求「還稅於民」卻被稱是掏空子孫，甚至民進黨立院總召柯建銘還說大罷免成功，普發的現金1萬元將被取消，絕對不會發放。

朱立倫指出，全球各國都在努力刺激經濟，只有民進黨在反對普發現金，搞大罷免，認為只要國民黨立委被罷免天下就會太平，以便他們能繼續貪汙、揮霍人民的錢。

中廣董事長趙少康也說，若國民黨立委都被罷免，除普發現金外，包含消防加薪、軍人每個月加三萬元，以及一年多放五天假也都會被收回去；「館長」陳之漢也說，民進黨日前造勢發動民眾阻擋普發1萬現金，但現場只有約200人，且台上的發言者也缺乏氣勢，沒有立委或議員參與，顯見連自家人都不敢跳出來支持。