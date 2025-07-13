快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

10月前普發現金1萬元綠反彈 韓國瑜借鑑國外：對弱勢很重要

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立法院日前通過「還稅於民」政策全民普發現金1萬元，不過引起綠營反彈，院長韓國瑜今出席藍委徐巧芯反惡霸後援會成立大會直言該預算對弱勢非常重要，國外也透過類似作法促進經濟。記者曾原信／攝影
立法院日前通過「還稅於民」政策全民普發現金1萬元，不過引起綠營反彈，院長韓國瑜今出席藍委徐巧芯反惡霸後援會成立大會直言該預算對弱勢非常重要，國外也透過類似作法促進經濟。記者曾原信／攝影

立法院日前通過「還稅於民」政策全民普發現金1萬元，不過引起綠營反彈，民進黨立院總召柯建銘更開嗆，大罷免成功要取消。立法院長韓國瑜今出席藍委徐巧芯反惡霸後援會成立大會，韓直言該預算對弱勢非常重要，國外也透過類似作法促進經濟。黨主席朱立倫也批評，民進黨惡意阻擋，以便能繼續貪汙、揮霍民進黨納稅錢。

韓國瑜指出，上禮拜剛出爐普發現金1萬元法案，可能很多人認為沒什麼，但真正有需求的弱勢族群而言非常重要，一家三口就是3萬元，在物價飛漲、美國關稅影響情況下，百工百業都相當辛苦，比照韓國、新加坡，提出政府去年超收5400億預算當中，應拿出2300億預算普發給全台民眾。

國民黨主席朱立倫也批評，兩年多前前總統蔡英文曾報告政府超收3000億元，並發放每人6000元振興卷，聲稱是「還稅於民」，如今去年政府超收5283億元稅金，國民黨要求「還稅於民」卻被稱是掏空子孫，甚至民進黨立院總召柯建銘還說大罷免成功，普發的現金1萬元將被取消，絕對不會發放。

朱立倫指出，全球各國都在努力刺激經濟，只有民進黨在反對普發現金，搞大罷免，認為只要國民黨立委被罷免天下就會太平，以便他們能繼續貪汙、揮霍人民的錢。

中廣董事長趙少康也說，若國民黨立委都被罷免，除普發現金外，包含消防加薪、軍人每個月加三萬元，以及一年多放五天假也都會被收回去；「館長」陳之漢也說，民進黨日前造勢發動民眾阻擋普發1萬現金，但現場只有約200人，且台上的發言者也缺乏氣勢，沒有立委或議員參與，顯見連自家人都不敢跳出來支持。

韓國瑜 發現金 民進黨 柯建銘 大罷免 國民黨

延伸閱讀

影／宣傳反罷免 韓國瑜：夏天選舉違反人權

朱立倫籲出門投「不同意罷免」 粉碎柯建銘立法院長夢

韓國瑜批「大罷免是大鬼扯」沒有理由的罷免是政治屠殺

先轟大罷免如狗吃屎 韓國瑜再揭立院四美男「2人若不夠格」綠恐從缺

相關新聞

10月前普發現金1萬元綠反彈 韓國瑜借鑑國外：對弱勢很重要

立法院日前通過「還稅於民」政策全民普發現金1萬元，不過引起綠營反彈，民進黨立院總召柯建銘更開嗆，大罷免成功要取消。立法院...

普發現金三讀通過 蘇巧慧批藍白破壞五權分立：立法權不能編列預算

大罷免7月26日將三階投票，身兼民進黨新北黨部主委的立委蘇巧慧今赴淡水宣講，批評藍白兩黨成為國會多數後，破壞五權分立，無...

傳政院不編列預算為普發現金解套 黃國昌批綠忘了權力分立

立法院上周五三讀闖關普發現金每人一萬元，民進黨團表態將提出釋憲，並傳出政院評估以不編列預算方式解套。身兼民眾黨主席的立委...

「普發現金是還錢於民」朱立倫：民進黨想留著揮霍

立法院前天在藍白人數優勢下，三讀闖關普發現金每人一萬元，行政院指普發現金須舉債，恐債留子孫；台中市長盧秀燕質疑「去年政府...

綠批普發一萬癱瘓台灣 國民黨反問：難道南韓、新加坡都癱瘓國家

針對民進黨立委沈伯洋等民進黨政治人物不斷抨擊普發1萬元政策，甚至指該政策癱瘓台灣，國民黨副發言人康晉瑜重申，2024年政...

綠批普發一萬債留子孫 張嘉郡揭盲點轟聲東擊西：製造認知錯誤

民進黨批普發現金是債留子孫，國民黨立委張嘉郡今表示，去年政府超徵稅收5283億元，現在拿2300億元普發一萬還稅於民，怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。