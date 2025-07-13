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傳政院不編列預算為普發現金解套 黃國昌批綠忘了權力分立
立法院上周五三讀闖關普發現金每人一萬元，民進黨團表態將提出釋憲，並傳出政院評估以不編列預算方式解套。身兼民眾黨主席的立委黃國昌批評，民進黨不要拿到政權後，就忘了什麼是權力分立、權力制衡，既然立法院制定法律，全國人民都必須要遵守，也包括民進黨。
黃國昌說，民進黨自己提名的司法院長被提名人蔡秋明，很清楚地說這本質上是屬於立法院權責，立法院制定法律以後，行政部門就應該來加以尊重，其他大法官被提名人也表達相同看法。黃批評，民進黨不要拿到政權後就忘了什麼是權力分立、權力制衡，既然立法院制定法律，全國人民都必須要遵守，也包括民進黨。
黃指出，民進黨一而再再而三針對這麼多福國利民的法案，提覆議、申請釋憲，最後的結果只是讓台灣人民對民進黨更加的失望。
至於有媒體報導，普發現金釋憲時間點可能落在罷免後。黃國昌認為，問題關鍵還是民進黨是否把當初反黑箱立場丟到垃圾桶，大家只要google一下就知道，2014年不管是民進黨的政治人物、支持民進黨的學者專家反黑箱，整個協議事前中後都要有公民、社會和國會的參與，相關的發言、新聞評論，甚至學術論文汗牛充棟。
黃指出，現在讓他非常驚訝的是，當初提出反黑箱的公民團體、學者專家，大家都決定要一起放任、縱容民進黨政府搞黑箱嗎？這才是問題的關鍵，至於那種不具名黨政人士放話，沒什麼評論價值，在公共領域裡面發言就請具名。
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