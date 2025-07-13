「普發現金是還錢於民」朱立倫：民進黨想留著揮霍

立法院前天在藍白人數優勢下，三讀闖關普發現金每人一萬元，行政院指普發現金須舉債，恐債留子孫；台中市長盧秀燕質疑「去年政府超徵五千多億去哪了？」國民黨主席朱立倫直言，普發現金是還錢於民，南韓、新加坡都在做，各國都想辦法拚經濟，只有民進黨堅持反對，想留著自己揮霍。

民進黨立委沈伯洋表示，在野黨聯手三招癱瘓政府。首先，藍白先修「財劃法」，將中央政府預算挪往地方；再者，看到政府仍有辦法運作，所以砍二千億元預算，被罵後趕快先解凍，反正年底再凍就好。最後一招，就是發現政府尚有一點存款，就叫政府把所有的錢拿出來，發給全民每人一萬元。這是共產黨的招，先窮台、再統一，只是沒有想到執行的根本不是共產黨。

民進黨前立委李文忠說，立法院通過普發現金不應該，一來立法院不得做出增加預算的決議，二來違反財政紀律。但竟然有綠委說，普發現金是癱瘓政府第三招，這是反共反到起肖了。藍白在立法院扯謊、扯台灣後腿。

因應美國對等關稅，立法院通過國民黨立院黨團提案，全民普發現金一萬元。藍營評估，此一政策能實質幫助到民眾，對後續訴求反大罷免是正面助益。民進黨則將透過強化撥補台電正當性，抵銷綠營民眾想領現金的情緒。

藍營人士表示，「普發現金，還錢於民」早就開始討論，討論的原因是因應川普的關稅戰，以及其引起的通貨膨脹，所以希望讓所有台灣的家戶因應這種衝擊更有餘裕。這也與新加坡跟日本普發現金到家戶的邏輯是一致的。

藍營人士指出，賴清德總統質疑普發現金一萬元能用多久，但整個家戶假設以一家四口計算，總計四萬，對採買民生物資的幫助充分。

該人士說，過去所有民進黨立委和前總統蔡英文都支持還稅於民，民進黨在這次的攻防上並沒有占到便宜，攻擊的同時會有反作用力，迴力鏢打到民進黨自己，且罷免在柴火上已經冷下來，又有迴力鏢，對反惡罷有正向發展。

民進黨內評估，基層民眾固然有想要領現金情緒，但透過撥補台電議題對決，加上這回風災台電連日辛勞搶修復電，都能強化撥補台電正當性。民進黨人士表示，為抵銷綠營基層民眾想領現金情緒，綠營主要論述點有二，首先，營造出領現金、撥補台電只能二選一，這也就是為何國民黨一度傳出在撥補台電議題上讓步，民進黨仍不接受的原因，唯有零和，才會有「撥補台電是正義，普發現金是救罷免的邪惡」落差感。

民進黨人士指出，第二，藍營勢必祭出撥補台電是無底洞的文宣攻勢，綠營要以普發現金就是舉債，拿子孫的錢來慷國家之慨論述回擊，這符合大罷免走向政黨對決的熱戰大戰略。