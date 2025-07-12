快訊

五月天演唱會見回憶殺…F4睽違12年合體回歸 「陪你去看流星雨」

114分科公民／壓軸出狠招？素養題多、題幹長「考生反應兩極」 試題解答一次看

出國注意！颱風百合最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

聽新聞
0:00 / 0:00

綠批普發一萬癱瘓台灣 國民黨反問：難道南韓、新加坡都癱瘓國家

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨在藍白人數優勢下三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元。記者曾原信／攝影
立法院昨在藍白人數優勢下三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元。記者曾原信／攝影

針對民進黨立委沈伯洋等民進黨政治人物不斷抨擊普發1萬元政策，甚至指該政策癱瘓台灣，國民黨副發言人康晉瑜重申，2024年政府超徵稅收5283億，創下史上新高，普發1萬元政策僅是將超徵稅收之4成還稅於民，何來債留子孫之說？除此之外，包括南韓新加坡都陸續因應關稅危機提出普發現金政策刺激經濟，難道這些國家都是癱瘓國家？

康晉瑜指出，政府連年超徵稅收，包括2021年超徵4327億元、2022年超徵5237億元、2023年3860億元、2024年5283億元更創下歷史新高。此次立法院通過普發1萬元現金政策僅需2300多億，係將2024年超徵稅收之4成左右還稅於民，所謂舉債、債留子孫的批評並不合於實情。

康晉瑜表示，過去2022年政府稅收也估計超徵，時任民進黨立委包括劉世芳、莊競程、許智傑、黃秀芳、陳素月等人皆極力呼籲普發現金1萬元或10倍券因應通膨、紓困產業。蔡英文政府也曾普發現金六千元，按照相同的標準，民進黨自己也變成癱瘓國家的先驅，率先使用「共產黨的招」？

康晉瑜指出，現在面臨關稅挑戰，全球無不提出振興民生經濟、提供產業紓困的方案；包括南韓、新加坡都將陸續在7月底、8月初陸續普發現金，要減緩人民面對通膨、經濟等衝擊，只有賴政府面對風災善後、台美關稅應對束手無策，只會大罷免大造謠，人民準備在7月26日，對賴清德、柯建銘投下不同意、不信任票。

稅收 民進黨 普發一萬 新加坡 國民黨 南韓

延伸閱讀

普發現金被轟癱瘓台灣 凌濤：黑熊可設「回捐台電專戶」

沈伯洋稱藍普發萬元是共黨的招 李文忠：反共反到起肖

郝龍斌稱25%罷免門檻一定過 曝「一辦法」才能救徐巧芯

馬英九喊「和平民主統一」 沈伯洋：傷害國格、違法行為

相關新聞

綠批普發一萬癱瘓台灣 國民黨反問：難道南韓、新加坡都癱瘓國家

針對民進黨立委沈伯洋等民進黨政治人物不斷抨擊普發1萬元政策，甚至指該政策癱瘓台灣，國民黨副發言人康晉瑜重申，2024年政...

綠批普發一萬債留子孫 張嘉郡揭盲點轟聲東擊西：製造認知錯誤

民進黨批普發現金是債留子孫，國民黨立委張嘉郡今表示，去年政府超徵稅收5283億元，現在拿2300億元普發一萬還稅於民，怎...

普發現金1萬 侯友宜：執政黨更應體察人民辛苦

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批大撒幣為救大罷免。新北市長侯友宜今天被問此事表示，國民黨立委積極為人民爭取，...

綠批藍普發現金搶救大罷免 朱立倫：民進黨想留著自己揮霍

國民黨主席朱立倫上午參加立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會，針對執政黨質疑國民黨表決通過普發現金1萬元是為了搶救大罷免，...

影／普發1萬元三讀通過 王美花：真的太浪費 台灣要更多子彈

立法院11日三讀通過國民黨團版普發現金案，經濟部前部長王美花日前上經濟日報網路節目時就曾提到，她認為普發現金「真的是太浪...

不怕藍普發現金撩民粹 綠藉風災強化撥補台電正當性

因應美國對等關稅，立法院通過國民黨立院黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定全民普發現金1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。