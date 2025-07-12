綠批普發一萬癱瘓台灣 國民黨反問：難道南韓、新加坡都癱瘓國家

針對民進黨立委沈伯洋等民進黨政治人物不斷抨擊普發1萬元政策，甚至指該政策癱瘓台灣，國民黨副發言人康晉瑜重申，2024年政府超徵稅收5283億，創下史上新高，普發1萬元政策僅是將超徵稅收之4成還稅於民，何來債留子孫之說？除此之外，包括南韓、新加坡都陸續因應關稅危機提出普發現金政策刺激經濟，難道這些國家都是癱瘓國家？

康晉瑜指出，政府連年超徵稅收，包括2021年超徵4327億元、2022年超徵5237億元、2023年3860億元、2024年5283億元更創下歷史新高。此次立法院通過普發1萬元現金政策僅需2300多億，係將2024年超徵稅收之4成左右還稅於民，所謂舉債、債留子孫的批評並不合於實情。

康晉瑜表示，過去2022年政府稅收也估計超徵，時任民進黨立委包括劉世芳、莊競程、許智傑、黃秀芳、陳素月等人皆極力呼籲普發現金1萬元或10倍券因應通膨、紓困產業。蔡英文政府也曾普發現金六千元，按照相同的標準，民進黨自己也變成癱瘓國家的先驅，率先使用「共產黨的招」？

康晉瑜指出，現在面臨關稅挑戰，全球無不提出振興民生經濟、提供產業紓困的方案；包括南韓、新加坡都將陸續在7月底、8月初陸續普發現金，要減緩人民面對通膨、經濟等衝擊，只有賴政府面對風災善後、台美關稅應對束手無策，只會大罷免大造謠，人民準備在7月26日，對賴清德、柯建銘投下不同意、不信任票。