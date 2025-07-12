綠批普發一萬債留子孫 張嘉郡揭盲點轟聲東擊西：製造認知錯誤

民進黨批普發現金是債留子孫，國民黨立委張嘉郡今表示，去年政府超徵稅收5283億元，現在拿2300億元普發一萬還稅於民，怎麼會是債留子孫，民進黨是聲東擊西，製造認知上的錯誤。

張嘉郡今表示，去年國庫歲入超收5283億，現在只拿其中2300億來普發現金一萬元，占不到去年超收的四成，且這4年超收累積超過一兆8千億，她不解普發現金一萬怎麼會是債留子孫？民進黨是聲東擊西，要製造很多認知上的錯誤。

她呼籲所有的鄉親，一定在7月26日出來投下不同意罷免票，否則我們在這一年來努力、辛苦爭取的結果，包括公糧收購提高1.5元、普發現金一萬，甚至很多警察、消防、海巡的退休所得替代率的提高、勞工能夠多放假，都可能被翻盤、被取消，鄉親要把握自己的權利，一定要出來投下不同意罷免。