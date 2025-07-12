綠批藍普發現金搶救大罷免 朱立倫：民進黨想留著自己揮霍

國民黨主席朱立倫上午參加立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會，針對執政黨質疑國民黨表決通過普發現金1萬元是為了搶救大罷免，朱立倫受訪指出，非常荒謬，民進黨既然反對就明確的告訴民眾，超收的稅收只是要留著自己揮霍。

朱立倫指出，其實普發現金這件事，每一年都在吵，只要超收稅金，2023年蔡英文總統任內就在當年普發現金6千元。去年也在談普發現金，今年又創下超收稅金的紀錄，所以今年年初大家就在談普發現金這件事，加上關稅貿易戰，全世界因為要刺激景氣、強化經濟，都在普發現金。

朱立倫表示，普發現金最重要的是還稅於民，這是每一年大家的要求，另外一方面更是要刺激景氣，強化經濟的一個重要做法，所以這一次國民黨是跟世界的趨勢一樣，韓國上周已做到，新加坡馬上就普發現金。

朱立倫說，請行政院不要在那邊說假話，這一次普發現金2300億，跟上一次蔡英文的1800億相對於稅金的超收，絕對符合比例，絕對是可以的。

他說，更何況這一次的5400億的特別預算，是針對於今年明年後年實施，預期是3年，所以根本沒有所謂的財源不足，或舉債的問題，所以這一次是立法院完全配合國際趨勢、因應經濟的局勢，民進黨現在既然反對，就明確的告訴民眾，超收的稅收只是要留著自己在那邊揮霍，蔡英文已經做的都是錯的，賴清德為什麼堅持不做？