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綠批藍普發現金搶救大罷免 朱立倫：民進黨想留著自己揮霍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上午參加立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會受訪。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫上午參加立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會受訪。記者楊正海／攝影

國民黨主席朱立倫上午參加立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會，針對執政黨質疑國民黨表決通過普發現金1萬元是為了搶救大罷免，朱立倫受訪指出，非常荒謬，民進黨既然反對就明確的告訴民眾，超收的稅收只是要留著自己揮霍。

朱立倫指出，其實普發現金這件事，每一年都在吵，只要超收稅金，2023年蔡英文總統任內就在當年普發現金6千元。去年也在談普發現金，今年又創下超收稅金的紀錄，所以今年年初大家就在談普發現金這件事，加上關稅貿易戰，全世界因為要刺激景氣、強化經濟，都在普發現金。

朱立倫表示，普發現金最重要的是還稅於民，這是每一年大家的要求，另外一方面更是要刺激景氣，強化經濟的一個重要做法，所以這一次國民黨是跟世界的趨勢一樣，韓國上周已做到，新加坡馬上就普發現金。

朱立倫說，請行政院不要在那邊說假話，這一次普發現金2300億，跟上一次蔡英文的1800億相對於稅金的超收，絕對符合比例，絕對是可以的。

他說，更何況這一次的5400億的特別預算，是針對於今年明年後年實施，預期是3年，所以根本沒有所謂的財源不足，或舉債的問題，所以這一次是立法院完全配合國際趨勢、因應經濟的局勢，民進黨現在既然反對，就明確的告訴民眾，超收的稅收只是要留著自己在那邊揮霍，蔡英文已經做的都是錯的，賴清德為什麼堅持不做？

蔡英文 發現金 朱立倫

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