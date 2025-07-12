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石門力挺洪孟楷 劉和然：全民普發1萬元免得民進黨政府亂花

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
石門力挺洪孟楷，劉和然：全民普發萬元免民進黨政府亂花。記者游明煌／翻攝
石門力挺洪孟楷，劉和然：全民普發萬元免民進黨政府亂花。記者游明煌／翻攝

新北市副市長劉和然、民眾黨立委張啟楷等人今天上午到石門山溪活動中心力挺立委洪孟楷，請大家投下不同意票，讓「戰將」立委繼續留在立法院。劉和然說，全民普發萬元現金是好消息，不然還是會被民進黨政府亂花。

劉和然說，民進黨全台大罷免就是在亂搞，這次不是要罷免哪一個立委，而是要罷免全部的在野黨，洪孟楷是拿到15萬多票全國最高票當選的立委，現在卻只有3千多票就可以開始罷免，非常不合理。

劉和然表示，這次南部颱風災情慘重，很多人沒水沒電，但政府沒在管，只在乎大罷免，民進黨為了要回到一黨獨大，才是發動全台大罷免真正的目的，洪孟楷這麼好的立委怎麼可以罷免？一定要保住。

針對昨立院通過全民普發萬元現金，劉和然痛批民進黨舉債救罷免的說法，還錢於民是大家的期待，否則民進黨政府不斷超收只會把錢亂花，颱風過後海布滿的光電板就是實例。

民眾黨立委張啟楷表示，洪孟楷是國民黨的戰將，是大家肯定的立委，去年民進黨罷免基隆市長謝國樑，大家全都到基隆幫忙謝國樑，投票前一周謝市長跟他說有危險，幸好大家支持最後過關。這次請大家支持洪孟楷，投下不同意票，讓好的立委留下，不要讓民進黨得逞。

罷免 發現金 洪孟楷 劉和然

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