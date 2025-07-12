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不怕藍普發現金撩民粹 綠藉風災強化撥補台電正當性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台電搶修人員空中大動員，新塭變電所電塔倒塌現場，33支臨時桿塔從無到有、立桿拉線。圖／取自台電臉書粉絲專頁
台電搶修人員空中大動員，新塭變電所電塔倒塌現場，33支臨時桿塔從無到有、立桿拉線。圖／取自台電臉書粉絲專頁

因應美國對等關稅，立法院通過國民黨立院黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定全民普發現金1萬元。民進黨內評估，基層民眾固然有想要領現金情緒，但透過撥補台電議題對決，加上這回風災台電連日辛勞搶修復電，都能強化撥補台電正當性。

民進黨人士表示，為了抵銷掉綠營基層民眾想領現金情緒，綠營主要論述點有二，首先，營造出領現金、撥補台電只能二選一的狀況，這也就是為何國民黨一度傳出在撥補台電議題上讓步，民進黨仍不接受的原因，唯有零和，才會有「撥補台電是正義，普發現金是救罷免的邪惡」落差感。

民進黨人士指出，第二，藍營勢必祭出撥補台電是無底洞的文宣攻勢，綠營要以普發現金就是舉債，拿子孫的錢來慷國家之慨論述回擊，這符合大罷免走向政黨對決的熱戰大戰略；藍白若認為現在他們還能有60%選票，就請繼續堅持此路線，民進黨沒有意見。

綠營人士表示，這回風災影響，台電連日辛勞搶修搶修電力的畫面深植人心，更凸顯出藍白惡刪台電1000億元的荒謬，綠營會不斷強化這方面文宣力道，進一步讓普發現金的正當性削弱。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台電做到流汗，卻被藍白嫌到流涎；台電用汗水服務人民，政客用口水欺壓台電。藍白惡砍台電預算的同時，台電弟兄還在搶修災情。她要問，民眾黨立院黨團總召黃國昌直播不需要用電嗎？國民黨立院黨團總召傅崐萁炒地皮、炒股票不需要用電嗎？台電對於服務基層有多重要，如果立委不懂，去問問里長就知道了。

吳思瑤指出，俄烏戰爭國際原物料大漲，世界各國都在調漲電價，台灣電價長期低廉未能反映發電成本，為了穩定物價照顧民生，台電三年來已經自行吸收6000億元虧損。現在為了發現金救罷免，不惜犧牲台電的永續經營，影響的是民生百業，可謂又要馬兒好，又要馬兒不吃草。藍白稱綠營在「情勒」，但事實上只有藍白在「情殺」。

藍白 發現金 民進黨 台電

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