台電補助千億風波 朱立倫強調不退讓「我們又不是傻瓜」

立法院三讀通過5450億特別條例，未納撥補台電1千億，但藍營之前傳出黨主席朱立倫要退讓，撥補台電，朱立倫今再還原黨內當時決策，強調要行政院保證把光電弊案揪出來，也絕對不再亂漲電價，才可能討論補貼台電問題，「結果就有人亂講話，說我們無條件退讓，怎麼可能？我們又不是傻瓜」。

朱立倫今天為國民黨立委王鴻薇站台宣講反惡罷，他說，國民黨從頭到尾，立場都一致，第一件事本來不應該在這次還稅於民振興經濟方案中，卻把一千五百億國防放進來，但是民進黨把這特別條例，三合一統統混在一起，本來國民黨做對的事，把它分開了。

朱立倫說，後來跟黨團討論，民進黨很壞，如果三合一若拆開來，你解釋不清楚，就把你抹紅，說你們不重視國防，「所以我說各退一步，願意把國防放在一起，我們將來預算一起審查，免得他們每天抹紅我們。」

朱立倫說，台電的預算過去這四年，過去這四年已經補貼台電3千億，有無漲電價 ？有無反省錯誤能源政策？還在搞光電弊案、綠電貪汙，所以跟黨團講得很清楚，不要讓工商界誤以為國民黨不支持台電，我們很支持台電員工，但堅決反對光電、綠電弊案，堅決反對民進黨錯誤能源政策。

朱立倫說，你開玩笑啊，把這些人民血汗錢去買這麼貴、有弊案的「綠友友」光電、綠電，然後每年補貼，怎麼可能？補貼之後還繼續漲人民電費，所以當時我們就說很簡單，行政院先來說明，保證把弊案、錯誤政策揪出來，調整回來，保證絕對不再亂漲電價，我們才有可能討論要不要補貼台電問題，這是當時結論很清楚。

朱立倫說，「我們都是很有概念的人，結果就有人亂講話，說我們無條件退讓，怎麼可能？我們又不是傻瓜，我們又不是看不清楚今天台電問題在哪裡」，我們最支持台電員工，他們最無辜，發一萬元他們也能獲得，「我們把弊案打掉，支持台電員工好不好？」