缺席罷免說明會被批 丁學忠：為表決普發現金1萬還稅於民

國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，罷團「雲林拔釘」今與民進黨立委黃捷在虎尾掃街，黃捷與罷團批評丁學忠在立院護航普發現金1萬元特別條例，缺席罷免電視說明會是背棄人民期待，丁學忠表示，他堅持普發現金、還稅於民，讓辛苦的民眾和中小企業可以得到喘息。

罷團「雲林拔釘」今在虎尾中正路掃街，黃捷說，雲林仍在進行災後救助工作，但先前藍白聯手刪了農業部預算9千萬元，又刪了媒體宣傳費6成，丁學忠作為一個農業縣重要的代表，實質傷害農民權益，現在又要拿納稅人的錢發現金，希望雲林鄉親，看清楚丁學忠在做什麼。

「雲林拔釘」發言人露西歸指出，昨天罷免電視說明會錄影很遺憾看到丁學忠缺席，他在立法院護航普發現金1萬元特別條例，維護國民黨自身利益，根本是藐視罷免行動，背棄人民期待。

丁學忠對此回應，他尊重民眾舉辦活動的自由，但希望罷團宣講不要把抹黑、仇恨值帶來雲林，他昨天沒辦法參加公辦電視罷免說明會的錄影，是因為立院要表決普發現金1萬元的特別條例，讓政府超收的稅金，還錢給民眾，讓辛苦的民眾和中小企業可以得到喘息。