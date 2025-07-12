快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

缺席罷免說明會被批 丁學忠：為表決普發現金1萬還稅於民

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠昨因立院表決普發現金1萬元的特別條例，缺席罷免公辦電視罷免說明會的錄影被罷團批評，丁學忠（如圖）表示，他堅持普發現金、還稅於民，讓民眾能夠因應這些經濟衝擊。圖／翻攝自丁學忠臉書
國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠昨因立院表決普發現金1萬元的特別條例，缺席罷免公辦電視罷免說明會的錄影被罷團批評，丁學忠（如圖）表示，他堅持普發現金、還稅於民，讓民眾能夠因應這些經濟衝擊。圖／翻攝自丁學忠臉書

國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，罷團「雲林拔釘」今與民進黨立委黃捷在虎尾掃街，黃捷與罷團批評丁學忠在立院護航普發現金1萬元特別條例，缺席罷免電視說明會是背棄人民期待，丁學忠表示，他堅持普發現金、還稅於民，讓辛苦的民眾和中小企業可以得到喘息。

罷團「雲林拔釘」今在虎尾中正路掃街，黃捷說，雲林仍在進行災後救助工作，但先前藍白聯手刪了農業部預算9千萬元，又刪了媒體宣傳費6成，丁學忠作為一個農業縣重要的代表，實質傷害農民權益，現在又要拿納稅人的錢發現金，希望雲林鄉親，看清楚丁學忠在做什麼。

「雲林拔釘」發言人露西歸指出，昨天罷免電視說明會錄影很遺憾看到丁學忠缺席，他在立法院護航普發現金1萬元特別條例，維護國民黨自身利益，根本是藐視罷免行動，背棄人民期待。

丁學忠對此回應，他尊重民眾舉辦活動的自由，但希望罷團宣講不要把抹黑、仇恨值帶來雲林，他昨天沒辦法參加公辦電視罷免說明會的錄影，是因為立院要表決普發現金1萬元的特別條例，讓政府超收的稅金，還錢給民眾，讓辛苦的民眾和中小企業可以得到喘息。

丁學忠強調，他身為現任立法委員，有責任一定要出席攸關民生的表決，堅持普發現金、還稅於民，讓民眾能夠因應這些經濟衝擊。

國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，罷團「雲林拔釘」今與民進黨立委黃捷（左二）在虎尾掃街。記者陳雅玲／攝影
國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，罷團「雲林拔釘」今與民進黨立委黃捷（左二）在虎尾掃街。記者陳雅玲／攝影

罷免 發現金 丁學忠

延伸閱讀

影／普發現金1萬 黃捷批國民黨荒謬：拿來補助台電、救災不好嗎？

臨時請假！公辦電視罷免說明會今錄影 丁學忠因這原因缺席

爭取雲林全品項救助被綠委批「縱火喊救火」 丁學忠：別再說風涼話

雲林罷團要告了！指控張麗善、丁學忠違反選罷法 張：罷團不該雙標

相關新聞

朱立倫「各退一步」釀台電補助風波 險毀掉藍白合作互信

立法院三讀通過5450億元特別條例，未納撥補台電1千億，而增加普發現金每人1萬。國民黨主席朱立倫針對台電撥補「各退一步說...

行政院指普發現金債留子孫 朱立倫反擊：蔡英文也債留子孫？

行政院昨指出為了要普發現金而舉債，恐怕將債留子孫實屬不當，國民黨主席朱立倫今說，普發現金叫還錢於民，「什麼債留子孫啊，亂...

不怕藍普發現金撩民粹 綠藉風災強化撥補台電正當性

因應美國對等關稅，立法院通過國民黨立院黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定全民普發現金1萬...

台電補助千億風波 朱立倫強調不退讓「我們又不是傻瓜」

立法院三讀通過5450億特別條例，未納撥補台電1千億，但藍營之前傳出黨主席朱立倫要退讓，撥補台電，朱立倫今再還原黨內當時...

許宇甄：撥補台電非挺員工 錯誤政策讓綠友友吃香喝辣

立法院昨日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，刪除撥補台電1千億，增普發現金1萬元，綠營批大撒幣...

缺席罷免說明會被批 丁學忠：為表決普發現金1萬還稅於民

國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，罷團「雲林拔釘」今與民進黨立委黃捷在虎尾掃街，黃捷與罷團批評丁學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。