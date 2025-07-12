許宇甄：撥補台電非挺員工 錯誤政策讓綠友友吃香喝辣

立法院昨日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，刪除撥補台電1千億，增普發現金1萬元，綠營批大撒幣為救大罷免，不撥補台電是不顧台電員工等。國民黨立委許宇甄今表示，民進黨補台電其實是補綠友友，錯誤能源政策才是虧損黑洞的根源。

許宇甄說，民進黨政府提出撥補台電1千億元，號稱要「救電力」、「挺員工」，實際上根本不是在照顧基層員工，更不是為了穩定供電，而是拿全民納稅錢來填補民進黨自己種下的錯誤政策苦果，是要拿人民血汗錢變相補貼綠能業者、權貴財團及綠友友，讓他們繼續吃香喝辣、出國打卡，民進黨玩弄能源政策造成台電累計虧損超過4500億元，卻要編特別預算由全民埋單，不同意這種無恥行徑，因此才會將其刪除。

許宇甄表示，普發現金每人1萬元，是直接將超徵的稅收回饋給全民，讓國人在通膨壓力下得以獲得喘息。普發現金才是真正公平、有效的照顧措施，與其讓特定人、綠能財團藉補貼之名大撈一筆，國民黨更希望政府把錢用在刀口上、用在人民身上。民進黨若真的關心台電虧損，首要之務應是檢討錯誤的能源政策，而不是挖東牆補西牆，試圖用1千億元來掩蓋綠能政策造成的結構性虧損。

許宇甄指出，台電的虧損與綠能發電占比呈正相關。2015年綠能僅佔4%，台電淨賺618億元；到了2021年綠能占比上升至6%，但在核一、核二廠逐步停機下，利潤銳減至224億元；2022年俄烏戰爭引爆國際燃料價格，綠能占比提升至8.2%，虧損瞬間暴增至2272億元；如今2024年，綠能占比已達14%，核電全數關閉，即使電價三度調漲，仍無法止住虧損黑洞，累積虧損已突破4500億元。這不是單純的經營問題，而是能源政策完全錯誤的代價。

許宇甄認為，造成台電龐大虧損不是因為基層員工，而是來自民進黨高層對能源政策的盲目堅持。民進黨政府真有心要照顧台電基層員工，不應拿撥補虛名誆騙大眾，而應在明年度預算中編列合理加薪與福利計畫，讓真正辛苦的勞工獲得實質待遇改善。反之，那些在能源政策上幾乎沒有任何績效、卻薪資豐厚的台電高層主管，才是虧損擴大、資源錯置的元兇。他們不但未能為台電創造效益，還持續推動高價收購綠電，讓台電淪為財團與政商結構的提款機，他們的薪資一毛錢都不該增加。

許宇甄提醒，若民進黨仍執迷於以特別預算名義補貼政策錯誤，而不願面對能源轉型的現實問題，不僅台電會永遠陷入虧損循環，整個國家財政體質也將逐步惡化。屆時，不僅是電價飛漲壓垮民生，更可能拖垮整體經濟競爭力。

許宇甄強調，民進黨說要推動綠能轉型，卻選擇關閉相對穩定的核能，任由風、光電因不穩定與高成本衍生系統負擔、鉅額虧損，並將代價推給全民承擔。這不是轉型，而是卸責；不是改革，而是掏空。若政府不從根本改革能源政策、導入合理電價機制與市場監督，就算補貼再多，也無法填平一個建立在錯誤邏輯上的黑洞。