快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

楊瓊瓔贊同全民普發現金1萬元 提醒罷團「民主不容造謠造假」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔攜手市議員吳呈賢、吳建德舉辦小小消防體驗營，吸引來自潭雅神、后里約120位國小學童參加。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔攜手市議員吳呈賢、吳建德舉辦小小消防體驗營，吸引來自潭雅神、后里約120位國小學童參加。記者黑中亮／攝影

立法委員楊瓊瓔今天攜手台中市議員吳呈賢、吳建德舉辦「小小消防體驗營」，吸引來自大雅、潭子、神岡、后里等地約120位國小學童報名參加。她表示，尊重罷團所有的行動，只是要提醒，民主不容造謠也不容造假，人民的眼睛都在看，事實才能對抗抹黑，汗水才能對抗口水，也相信潭雅神后鄉親智慧與選擇。

楊瓊瓔指出，自己從政以來，每一天都把地方鄉親的權益放在心上，一直思考地方、中央要如何合作；面對當前全球經濟不穩，美中貿易緊張、匯率飆升、物價高漲，民生壓力一波接一波，基層民眾咬牙苦撐，每一天也都盡責在崗位上努力監督，替地方爭取福利建設，更堅決主張全民普發現金1萬元，堅信專業、善良與正義必能贏得最後勝利。

今天與台中市消防局合作在大雅國中舉辦「小小消防體驗營」，安排國小一至六年級的學童換穿紅色消防制服、配戴帽子與水帶背心，現場分為上午及下午兩梯次，每梯次60人，活動全程免費，家長全程陪同，場面溫馨又熱鬧，不少爸媽表示，孩子從早上就興奮不已，還特地提前抵達，全家留下難忘的親子回憶。

市議員吳呈賢指出，大雅區近年人口成長快速，希望能持續舉辦更多這類具教育性與趣味性的活動，培養孩子的危機應變能力與公共安全意識。吳建德則表示，消防員的勇敢救援與使命感，是孩子學習的榜樣，透過體驗，孩子們對打火英雄的職業有更多認識與敬佩。

立委楊瓊瓔攜手市議員吳呈賢、吳建德舉辦小小消防體驗營，吸引來自潭雅神、后里約120位國小學童參加。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔攜手市議員吳呈賢、吳建德舉辦小小消防體驗營，吸引來自潭雅神、后里約120位國小學童參加。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔攜手市議員吳呈賢、吳建德舉辦小小消防體驗營，吸引來自潭雅神、后里約120位國小學童參加。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔攜手市議員吳呈賢、吳建德舉辦小小消防體驗營，吸引來自潭雅神、后里約120位國小學童參加。記者黑中亮／攝影

罷團 發現金 楊瓊瓔

延伸閱讀

台中國際會展中心開箱 7/15起裝修拚11月下旬試營運

美將寄出12國關稅函 楊瓊瓔：政府別再讓人民「被突襲」

台中大雅這條路2年破管11次 楊瓊瓔爭取700萬汰舊換新

800公尺2年破管11次！台中大雅前村路自來水管老舊 將汰舊換新

相關新聞

朱立倫「各退一步」釀台電補助風波 險毀掉藍白合作互信

立法院三讀通過5450億元特別條例，未納撥補台電1千億，而增加普發現金每人1萬。國民黨主席朱立倫針對台電撥補「各退一步說...

行政院指普發現金債留子孫 朱立倫反擊：蔡英文也債留子孫？

行政院昨指出為了要普發現金而舉債，恐怕將債留子孫實屬不當，國民黨主席朱立倫今說，普發現金叫還錢於民，「什麼債留子孫啊，亂...

不怕藍普發現金撩民粹 綠藉風災強化撥補台電正當性

因應美國對等關稅，立法院通過國民黨立院黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定全民普發現金1萬...

台電補助千億風波 朱立倫強調不退讓「我們又不是傻瓜」

立法院三讀通過5450億特別條例，未納撥補台電1千億，但藍營之前傳出黨主席朱立倫要退讓，撥補台電，朱立倫今再還原黨內當時...

許宇甄：撥補台電非挺員工 錯誤政策讓綠友友吃香喝辣

立法院昨日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，刪除撥補台電1千億，增普發現金1萬元，綠營批大撒幣...

缺席罷免說明會被批 丁學忠：為表決普發現金1萬還稅於民

國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，罷團「雲林拔釘」今與民進黨立委黃捷在虎尾掃街，黃捷與罷團批評丁學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。