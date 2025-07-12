楊瓊瓔贊同全民普發現金1萬元 提醒罷團「民主不容造謠造假」
立法委員楊瓊瓔今天攜手台中市議員吳呈賢、吳建德舉辦「小小消防體驗營」，吸引來自大雅、潭子、神岡、后里等地約120位國小學童報名參加。她表示，尊重罷團所有的行動，只是要提醒，民主不容造謠也不容造假，人民的眼睛都在看，事實才能對抗抹黑，汗水才能對抗口水，也相信潭雅神后鄉親智慧與選擇。
楊瓊瓔指出，自己從政以來，每一天都把地方鄉親的權益放在心上，一直思考地方、中央要如何合作；面對當前全球經濟不穩，美中貿易緊張、匯率飆升、物價高漲，民生壓力一波接一波，基層民眾咬牙苦撐，每一天也都盡責在崗位上努力監督，替地方爭取福利建設，更堅決主張全民普發現金1萬元，堅信專業、善良與正義必能贏得最後勝利。
今天與台中市消防局合作在大雅國中舉辦「小小消防體驗營」，安排國小一至六年級的學童換穿紅色消防制服、配戴帽子與水帶背心，現場分為上午及下午兩梯次，每梯次60人，活動全程免費，家長全程陪同，場面溫馨又熱鬧，不少爸媽表示，孩子從早上就興奮不已，還特地提前抵達，全家留下難忘的親子回憶。
市議員吳呈賢指出，大雅區近年人口成長快速，希望能持續舉辦更多這類具教育性與趣味性的活動，培養孩子的危機應變能力與公共安全意識。吳建德則表示，消防員的勇敢救援與使命感，是孩子學習的榜樣，透過體驗，孩子們對打火英雄的職業有更多認識與敬佩。
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