快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬救大罷免？ 賴士葆曝在罷免熱之前「早就討論」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
立法院昨三讀通過國民黨團普發現金案，國民黨立委賴士葆（左）今強調稅金收太多，還錢於民，沒有舉債。記者林佳彣／攝影
立法院昨三讀通過國民黨團普發現金案，國民黨立委賴士葆（左）今強調稅金收太多，還錢於民，沒有舉債。記者林佳彣／攝影

立法院昨三讀通過國民黨團普發現金案，台北市長蔣萬安今助陣國民黨立委賴士葆反惡罷時表態，希望政府能盡快執行發放；賴士葆則強調稅金收太多，還錢於民，沒有舉債，且在大罷免很熱之前，早就討論。

賴士葆指出，過去4年政府稅金超收1兆8千億元，政府只有說要還債，事實上只用到3千多億元。他認為政府是有錢，這筆錢並沒有像民進黨講的舉債發現金，也強調沒有舉債，稅金收太多，這是還錢於民；去年經濟成長率4%、稅收成長率8%，很多學者也主張要還稅於民。

他說，在大罷免很熱之前，早就討論，「蔡英文時代發6000元，賴清德為什麼不能發？韓國、新加坡也發，為什麼我們不發？」他直言，超收這麼多稅金，要還錢於民。

賴士葆 稅金 發現金 大罷免

延伸閱讀

蔣萬安穿「我不同意」騎單車助陣賴士葆 夯到對街大喊「市長好」

普發現金1萬救大罷免？蔣萬安：完全兩回事「希望政府盡快發」

反惡罷！蔣萬安台北、台中跑 黃國昌合體王鴻薇「藍白衝刺」

美首波新關稅沒台灣 賴士葆憂：怎麼談都是大衝擊

相關新聞

朱立倫「各退一步」釀台電補助風波 險毀掉藍白合作互信

立法院三讀通過5450億元特別條例，未納撥補台電1千億，而增加普發現金每人1萬。國民黨主席朱立倫針對台電撥補「各退一步說...

行政院指普發現金債留子孫 朱立倫反擊：蔡英文也債留子孫？

行政院昨指出為了要普發現金而舉債，恐怕將債留子孫實屬不當，國民黨主席朱立倫今說，普發現金叫還錢於民，「什麼債留子孫啊，亂...

不怕藍普發現金撩民粹 綠藉風災強化撥補台電正當性

因應美國對等關稅，立法院通過國民黨立院黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定全民普發現金1萬...

台電補助千億風波 朱立倫強調不退讓「我們又不是傻瓜」

立法院三讀通過5450億特別條例，未納撥補台電1千億，但藍營之前傳出黨主席朱立倫要退讓，撥補台電，朱立倫今再還原黨內當時...

許宇甄：撥補台電非挺員工 錯誤政策讓綠友友吃香喝辣

立法院昨日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，刪除撥補台電1千億，增普發現金1萬元，綠營批大撒幣...

缺席罷免說明會被批 丁學忠：為表決普發現金1萬還稅於民

國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠罷免案將在7月26日投票，罷團「雲林拔釘」今與民進黨立委黃捷在虎尾掃街，黃捷與罷團批評丁學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。