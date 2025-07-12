普發現金1萬救大罷免？ 賴士葆曝在罷免熱之前「早就討論」

立法院昨三讀通過國民黨團普發現金案，台北市長蔣萬安今助陣國民黨立委賴士葆反惡罷時表態，希望政府能盡快執行發放；賴士葆則強調稅金收太多，還錢於民，沒有舉債，且在大罷免很熱之前，早就討論。

賴士葆指出，過去4年政府稅金超收1兆8千億元，政府只有說要還債，事實上只用到3千多億元。他認為政府是有錢，這筆錢並沒有像民進黨講的舉債發現金，也強調沒有舉債，稅金收太多，這是還錢於民；去年經濟成長率4%、稅收成長率8%，很多學者也主張要還稅於民。

他說，在大罷免很熱之前，早就討論，「蔡英文時代發6000元，賴清德為什麼不能發？韓國、新加坡也發，為什麼我們不發？」他直言，超收這麼多稅金，要還錢於民。