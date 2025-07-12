國民黨普發1萬元現金 張宏陸批「類綁票」發錢救選情

民進黨新北黨部主委蘇巧慧及板橋立委張宏陸今上午宣傳罷免板橋東區立委葉元之，針對昨立院通過全民普發萬元現金，張宏陸批這是另一種綁票，發錢是為了救選情。

張宏陸說，發萬元現金大家都看得清楚，台灣不能拚命這樣做，藍白刪除對台電撥補一千億，這補助可避免台灣物價上漲、工商業有能源發展，這才是重中之重。國民黨山台電預算要把台灣搞垮，因此要罷免這些藍營立委台灣才能永續永存。

大刪元罷免團體表示，立委葉元之昨天找「戰鬥藍」召集人趙少康站台，葉元之這禮拜動作只是鞏固基本盤，觀察葉元之都不在立院審查法案，藍營都是都是快速、秘密通過法案，整個國會亂象越來越嚴重，藍營自己立法、知法又犯法，一定要將葉元之下架。