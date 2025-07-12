普發現金被轟癱瘓台灣 凌濤：黑熊可設「回捐台電專戶」

立法院昨日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，刪除撥補台電1千億，普發現金1萬元，綠營批癱瘓台灣。國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤今日質疑，民進黨立委沈伯洋及中國紅熊們，出來大喊普發現金是癱瘓台灣，那美國、日本、新加坡都對家戶普發現金，難道他們都是癱瘓自己國家嗎？蔡英文時代發現金，也是癱瘓台灣嗎？

凌濤說，賴政府不檢討失敗的能源政策，持續要用人民納稅錢補黑洞，如今紅孩兒又說不能砍台電撥補1千億，情勒全民。

凌濤表示，現在是考驗民進黨的時刻了。不爽普發現金，堅持撥補台電，呼籲民進黨設立平台，放棄領現金指定捐款撥補機制，鼓勵青鳥「領萬元、捐台電」，全黨敢不敢推動認真執行？而沈伯洋也應帶頭，協同黑熊學院成立一個「回捐台電專戶」或意向承諾，為綠營撥補又漲電價、漂浮光電板、綠能肥貓綠友友負起最大責任。

凌濤指出，南部風災嚴重，災民已經大罵民進黨與大罷免，面對災情災後復原請求，賴清德總統竟然說靠社區自行解決，敢不敢「團結第五講」直接請大罷免青鳥動員「團結救災」，放棄仇恨罷免通通去災後復原？

凌濤總結，兩題都是人性考驗，民進黨不要純嘴砲。