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朱立倫「各退一步」釀台電補助風波 險毀掉藍白合作互信

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院昨處理因應美國關稅戰特別條例，包括普發現金一萬元，民進黨立法院黨團在議場內舉牌痛批國民黨「發錢救罷免」。圖／聯合報系資料照
立法院昨處理因應美國關稅戰特別條例，包括普發現金一萬元，民進黨立法院黨團在議場內舉牌痛批國民黨「發錢救罷免」。圖／聯合報系資料照

立法院三讀通過5450億元特別條例，未納撥補台電1千億，而增加普發現金每人1萬。國民黨主席朱立倫針對台電撥補「各退一步說」，讓黨內炸鍋，民眾黨主席黃國昌當時也說「不了解國民黨內民主決策機制」。民眾黨立委私下透露，當下有些錯愕，但民眾黨立場一直沒變過，就是堅持不撥補。

朱立倫日前「朝野各退一步說」，讓不少國民黨立委直呼，沒人知道該議題，請朱立倫不要再出來講話，只會扣分，支持者更是打爆電話抗議。隨後大轉彎，由國民黨智庫副執行長凌濤宣稱台電撥補「寸土不讓」。

黃國昌9日晚間媒體專訪時，針對網友留言質疑朱立倫放行台電預算、主持人黃光芹也問朱立倫在大罷免前做此決策，有無跟民眾黨交換意見。黃回應，自己不理解國民黨的決策模式，但不太確定朱立倫宣布時，是否已跟藍委交換過意見，而自己負責任的跟外界報告，「民眾黨與國民黨是2個不同政黨，每個政黨在公共政策上，有每個政黨的各自看法跟立場。」

立法院第11屆會期中，民眾黨立委在三黨不過半狀況下，成為關鍵8席。藍白也已多次合作，並通過多個法案，去年底更是通過財劃法、選罷法、憲法訴訟法三法案修法，其中憲訴法更是通過「民眾黨版本」。

民眾黨人士表示，外界都一直說民眾黨是「小藍」，但民眾黨在很多時刻反而是扮演關鍵角色，而非照單全收國民黨版本，以近二周為例，國民黨都沒提議程，都是尊重民眾黨版本。

針對朱立倫「各退一步說」，一名民眾黨立委坦言，當下有些錯愕，因為民眾黨對於台電預算這一塊，立場明確，也沒有改變過，從頭到尾都是堅持不能撥補，先不論藍營內部當初如何，所幸最終結果是並未納入台電1千億。

黃國昌 民眾黨 朱立倫 國民黨

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