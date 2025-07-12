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行政院指普發現金債留子孫 朱立倫反擊：蔡英文也債留子孫？

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今宣講稱，普發現金是還錢於民。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今宣講稱，普發現金是還錢於民。記者楊正海／攝影

行政院昨指出為了要普發現金而舉債，恐怕將債留子孫實屬不當，國民黨主席朱立倫今說，普發現金叫還錢於民，「什麼債留子孫啊，亂講話，那蔡英文是不是債留子孫？」韓國、新加坡都在普發現金，每個國家都在想辦法拚經濟，只有民進黨堅持反對。

朱立倫今為國民黨立委王鴻薇站台反惡罷，他上台宣講表示，普發現金不是第一次，兩年前普發6千元，前總統蔡英文說要疫情後刺激景氣，當時說前一年超收3800億，要疫後刺激景氣，每人發6千元。但今天民進黨說普發現金是跟大罷免有關，「奇怪去年也在講普發現金，難道去年、前年就在講大罷免了嗎？」

朱立倫說，普發現金叫「還錢於民」，「什麼債留子孫啊，亂講話，那蔡英文是不是債留子孫？」過去四年超收1兆8700億，這是老百姓的錢，今年會不會超收？「我跟大家保證還是會超收，現在光用去年、前年蔡英文沒用到錢就有9100億了，這哪是債留子孫？這是還錢於民」。

朱立倫說，有沒有關稅貿易戰等經濟問題？但民進黨認為全世界只有一件事最重要就是大罷免，立院強調強化經濟 刺激景氣，韓國總統李在明就任一個月，就兩次追加預算共用韓元45兆6千億，換算台幣9千多億刺激景氣、幫忙弱勢。

他說，普發現金韓國也在做，7月21日開始發，新加坡8月6日開始普發現金，每個國家都想盡辦法在拚經濟，立法院通過的就是因應經濟情勢，「只有民進黨堅持反對，不知他們到底在做什麼？」 

「要跟大家講造謠生事，跟大罷免沒有關係。」朱立倫說，難道川普關稅戰是因為大罷免？蔡英文2023年執政就在談大罷免嗎？是為振興經濟、還錢於民。

蔡英文 罷免 發現金

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