影／普發現金1萬 黃捷批國民黨荒謬：拿來補助台電、救災不好嗎？

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議，國民黨已經失心瘋到這種程度了。

全國大罷免將於7月26日投票，罷免國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠的公民團體今天在虎尾掃街拜票，黃捷與南投、彰化等罷團都到場支持。

黃捷表示，立法院昨通過普發現金案，每一個人普發一萬，總共是2350億，是要跟未來的子孫借錢、舉債，來讓國民黨進行政策買票的工作，這件事情昨天在立法院發生，非常荒謬，「我認為非常不可思議，國民黨已經失心瘋到這種程度了。」

她劍指丁學忠，指雲林仍在進行災後救助工作，但先前藍白聯手刪了農業部預算9千萬元，又刪了媒體宣傳費6成，丁學忠作為一個農業縣重要的代表，實質傷害農民權益。

她表示，現在又要拿納稅人的錢發現金，這些錢拿去救災、補助台電進行災後加速的修復工作不好嗎？為什麼不放在需要的地方，而是拿去讓他們進行政策買票？

針對國民黨雲林縣黨部下午將召開反罷免工作會報，立法院長韓國瑜預計將出席，黃捷說，國民黨面對第一線的民眾，最需要回應的幾個問題為什麼把這麼重要的預算砍掉、是不是進行許多違憲亂政且賣台的法案、是不是玩兩面手法，丁學忠連說明會都沒到場，該回答的問題、該面對的質疑都沒有面對，辦再多擦脂抹粉的座談又有什麼用。