快訊

震不停！日本鹿兒島海域發生規模4.8地震 累計已達1883起

朝聖GD「瞬間圈粉」惹火粉絲！賈靜雯不忍了：我花錢買票的

114分科歷史／比歷屆簡單！可從題目找答案 考生：手寫題有鑑別度

影／普發現金1萬 黃捷批國民黨荒謬：拿來補助台電、救災不好嗎？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷（右）今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議。記者陳雅玲／攝影
立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷（右）今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議。記者陳雅玲／攝影

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議，國民黨已經失心瘋到這種程度了。

全國大罷免將於7月26日投票，罷免國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠的公民團體今天在虎尾掃街拜票，黃捷與南投、彰化等罷團都到場支持。

黃捷表示，立法院昨通過普發現金案，每一個人普發一萬，總共是2350億，是要跟未來的子孫借錢、舉債，來讓國民黨進行政策買票的工作，這件事情昨天在立法院發生，非常荒謬，「我認為非常不可思議，國民黨已經失心瘋到這種程度了。」

她劍指丁學忠，指雲林仍在進行災後救助工作，但先前藍白聯手刪了農業部預算9千萬元，又刪了媒體宣傳費6成，丁學忠作為一個農業縣重要的代表，實質傷害農民權益。

她表示，現在又要拿納稅人的錢發現金，這些錢拿去救災、補助台電進行災後加速的修復工作不好嗎？為什麼不放在需要的地方，而是拿去讓他們進行政策買票？

針對國民黨雲林縣黨部下午將召開反罷免工作會報，立法院長韓國瑜預計將出席，黃捷說，國民黨面對第一線的民眾，最需要回應的幾個問題為什麼把這麼重要的預算砍掉、是不是進行許多違憲亂政且賣台的法案、是不是玩兩面手法，丁學忠連說明會都沒到場，該回答的問題、該面對的質疑都沒有面對，辦再多擦脂抹粉的座談又有什麼用。

她相信，丁學忠正面的回應民眾，「讓民眾知道到底你是不是一個適格的立委，這才是最重要的。」

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷（左二）今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議。記者陳雅玲／攝影
立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷（左二）今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議。記者陳雅玲／攝影
立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷（右）今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議。記者陳雅玲／攝影
立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷（右）今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票的工作，她覺得非常荒謬、不可思議。記者陳雅玲／攝影

黃捷 發現金 普發一萬 國民黨 丁學忠

延伸閱讀

臨時請假！公辦電視罷免說明會今錄影 丁學忠因這原因缺席

綠營高雄鳳山區議員傳提名5席引反彈 市黨部澄清

爭取雲林全品項救助被綠委批「縱火喊救火」 丁學忠：別再說風涼話

回擊黃捷抹紅 羅智強：應為扭曲事實向呂秀蓮道歉

相關新聞

沈伯洋稱藍普發萬元是共黨的招 李文忠：反共反到起肖

立法院昨在藍白人數優勢下三讀闖關通過增列普發現金每人1萬元，民進黨立委沈伯洋批評這是癱瘓政府第3招，還是「共產黨的招」。...

影／普發現金1萬 黃捷批國民黨荒謬：拿來補助台電、救災不好嗎？

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，民進黨立委黃捷今在雲林陪同罷團掃街時表示，國民黨跟未來的子孫借錢、舉債進行政策買票...

普發現金1萬救大罷免？蔣萬安：完全兩回事「希望政府盡快發」

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批大撒幣為救大罷免，台北市長蔣萬安今強調，這完全是兩回事，很早之前就跟民眾說明...

全民普發1萬 特別條例過關…民進黨團擬提覆議或釋憲

因應美國對等關稅衝擊，立法院會昨（11）日經表決，以60：44三讀通過國民黨團版「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性...

普發萬元現金過關 政院批評 將債留子孫

立法院會昨（11）日三讀通過特別條例，普發萬元現金，並刪除台電撥補。行政院隨後發布新聞稿指出，心疼且愧對台電員工；舉債普...

憂普發現金戰線太長 藍決定速戰速決

立法院昨天處理因應美國關稅戰特別條例，國民黨團昨早先開黨團大會討論，會中藍委一面倒反對撥補台電，而雖然關稅戰尚未底定，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。