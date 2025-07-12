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普發現金1萬救大罷免？蔣萬安：完全兩回事「希望政府盡快發」

聯合報／ 記者林佳彣李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安今持續反惡罷，上午陪國民黨立委賴士葆騎自行車車掃。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今持續反惡罷，上午陪國民黨立委賴士葆騎自行車車掃。記者林佳彣／攝影

立法院昨三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批大撒幣為救大罷免，台北市長蔣萬安今強調，這完全是兩回事，很早之前就跟民眾說明，希望支持所有百姓，最重要是帶動消費，「很希望政府能盡快執行發放」。

蔣萬安今持續反惡罷，上午陪國民黨立委賴士葆騎自行車車掃，蔣萬安說，昨天看到三讀通過普發現金 基層民眾都非常期待，也在賴士葆委員堅持下，讓所有民眾可以拿到一萬元，刺激消費、帶動景氣，尤其在美國關稅衝擊下 希望給民眾老公支持、幫忙。

媒體問到是否為救大罷免？蔣萬安今強調，這完全是兩回事，立法院討論普發現金，很早之前就跟民眾說明，希望支持所有百姓，不分職業領域，最重要是帶動消費，國民黨團站在民眾這一方，在黨團堅持下三讀通過，所以很希望政府能盡快執行發放。

台北市長蔣萬安今持續反惡罷，上午陪國民黨立委賴士葆騎自行車車掃。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今持續反惡罷，上午陪國民黨立委賴士葆騎自行車車掃。記者林佳彣／攝影

蔣萬安 大罷免 國民黨

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