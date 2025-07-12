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沈伯洋稱藍普發萬元是共黨的招 李文忠：反共反到起肖
立法院昨在藍白人數優勢下三讀闖關通過增列普發現金每人1萬元，民進黨立委沈伯洋批評這是癱瘓政府第3招，還是「共產黨的招」。民進黨前立委李文忠認為普發現金不應該，但指綠委的批評是「反共反到起肖」，「那蔡英文執政時期發現金是什麼招？」
立法院三讀闖關通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人1萬元且應於10月底發放完畢。
李文忠表示，立法院通過普發現金不應該，一來立法院不得做出增加預算的決議，二來違反財政紀律。但其他的說法不必要，竟然有綠委說：「普發現金是癱瘓政府第3招」、「共產黨的招，先窮台，再統一」，這是反共反到起肖了，那蔡英文執政時期發現金是什麼招？
李文忠說，藍白在立法院扯謊、扯台灣後腿，綠營也有人有樣學樣，儘扯淡！他看某些人反共反到「走精」（台語：走鍾），結果有二：一、把對手全打成敵人、同路人，無益團結；二、讓反共失去信譽，也降低說服力。
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