憂普發現金戰線太長 藍決定速戰速決

立法院昨天處理因應美國關稅戰特別條例，國民黨團昨早先開黨團大會討論，會中藍委一面倒反對撥補台電，而雖然關稅戰尚未底定，但相關衝擊已經造成，基層認為經濟不景氣，此時確實需要普發現金提振經濟，黨團最後拍板速戰速決，條例納入國土韌性與普發現金，並繼續擱置台電預算。

美國對等關稅風暴來襲，政院推出四一○○億元關稅特別條例因應，國民黨立院黨團主張普發現金一萬元。前天傳出藍營擬放行台電千億撥補案，引發黨內強烈反彈，國民黨主席朱立倫親上火線滅火強調「寸步不讓」。

國民黨團為此研擬了四套劇本，據了解，昨天黨團大會中，藍委一面倒的反對放行台電千億補助，還有藍委發言嗆聲「若黨團要過台電千億補助，我可能要投反對票」。

也有藍委不滿說，過去政府給台電三次補助，卻仍繼續漲電價，且經濟部長郭智輝已經說了就算補助仍然要漲，因此藍營應站穩立場，堅決反對繼續補貼台電無底洞。

但也有藍委憂心，台電員工最近在風災中搶救相當辛苦，要慎防執政黨用「風災牌」抹黑。

國民黨團上周一度定調，等美國對台關稅政策底定後再推特別條例，黨團昨出現「闖關派」與「暫緩派」。暫緩派藍委認為，目前關稅未明，應不急著通過，但大部分立委認為，七月廿五日還要處理大法官人事同意權案，且還要預留時間給政院編列預算。

國民黨團總召傅崐萁昨表示，民進黨推動非核家園後，已經陸續撥補台電三、四千億，結果漲了多少次電價？這次撥補能否不漲電價？國民黨團將要求行政院長卓榮泰到立法院針對台電撥補是否能不漲電價進行專案報告，讓人民清楚知道後，在野黨才能決定是否撥補台電。

藍憂綠廢福國利民法案

也有藍委認為，關稅戰已造成衝擊，確實需要普發現金提振經濟，時間若拖太長，民眾會認為「國民黨政見跳票」，因此要盡快通過。最後黨團一致決定速戰速決，避免戰線愈拉愈長。

雖然普發現金法源已三讀，不過，國民黨立委翁曉玲示警，民進黨政府接下來可能還會提覆議不成與釋憲，若大罷免成功，包括普發現金、包括警消條例、軍人加薪等福國利民法案，都非常有可能被民進黨廢掉。

翁曉玲說，也有民眾擔心行政院是否故意不發，若如此就有犯刑法上的「抑留剋扣罪」。