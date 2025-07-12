普發萬元現金過關 政院批評 將債留子孫

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

立法院會昨（11）日三讀通過特別條例，普發萬元現金，並刪除台電撥補。行政院隨後發布新聞稿指出，心疼且愧對台電員工；舉債普發現金，將會債留子孫。

行政院發言人李慧芝進一步指出，如果要舉債普發現金，將會更加擴大國家財政負擔，再加上台電未獲得撥補、財務狀況不佳，電價審議委員會可能決議調漲電價，勢必將對民生產業帶來更多衝擊。

李慧芝表示，特別條例預算過關，感謝立法院支持行政院強化國土安全韌性的規劃，但對於刪除台電撥補政院感到十分遺憾，且若要增加普發現金2,350億的支出，需要舉債才有辦法支應，為了普發現金而債留子孫實屬不當。

李慧芝表示，為了因應美國對等關稅政策，賴總統及行政院卓榮泰在全國進行20多場產業座談後，第一線業者普遍擔心同時面對美國關稅政策及電價調漲的雙重壓力，政府為此希望以撥補台電、強化台電財務結構的方式來調節能源價格，舒緩國際物價波動的可能影響。

李慧芝表示，如果要增加普發現金2,350億的支出，需要舉債才有辦法支應，普發現金必須審慎評估整體財政承擔，現階段正值颱風季起始，舉債普發現金將排擠未來救災、重建等必要支出，更加劇國家財政壓力。

李慧芝 普發現金 台電

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