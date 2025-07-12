普發1萬元闖關成功 10月底發放完畢

為因應美國對等關稅衝擊，立法院昨在藍白人數優勢下三讀闖關通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元且應於十月底發放完畢，預算總規模為五四五○億元，於二○二七年底前執行完成。

行政院發言人李慧芝說，感謝立法院支持強化國土安全韌性的規畫，這是打造安全韌性國家的重要經費。但對立院刪除撥補台電條文的決議，政院感到十分遺憾。李慧芝說，如果要舉債普發現金，為了普發現金而債留子孫實屬不當，將會更加擴大國家財政負擔，台電未獲得撥補、財務狀況不佳，電價審議委員會可能決議調漲電價，勢必將對民生產業帶來更多衝擊。

是否覆議政院暫無回應

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，條例增加政府支出違法違憲、債留子孫，民進黨團會與行政團隊針對窒礙難行部分進行溝通，決定是否提起覆議或釋憲，無論行政院提起覆議與否，民進黨團都予以尊重。對此，政院昨暫無回應。

國民黨團書記長王鴻薇說，特別條例主要是因應美國貿易戰關稅稅率，多少企業、農民、勞工忐忑不安，但執政黨卻不心急，仍然繼續搞大罷免、大覆議。民進黨為了政治鬥爭走火入魔，不惜陪葬外銷產業與廣大勞工。

白：覆議是與人民為敵

民眾黨團表示，真正受到關稅衝擊的是產業、勞工以及農漁民，還稅於民天經地義，若執政黨提覆議、釋憲，就是與人民為敵。

行政院提出四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內容為國土安全韌性一五○○億、經濟產業支持九三○億與社會支持一六七○億，台電一千億補助也納入條例。

昨日立法院會上，藍綠白三黨團均提出修正動議。民進黨團維持行政院版本；民眾黨團版本為普發現金六千元，但刪除國土韌性與台電千億預算；國民黨團版本則放行國土韌性預算，刪除台電千億補助，並增加普發現金一萬元。

藍白在二讀時各自支持自己的版本，而法案進入三讀時，藍白合作以人數優勢六十票贊成、四十四票反對闖關法案。

條例通過仍待預算三讀

全案表決時，民進黨立委賴惠員、郭國文、王定宇、陳亭妃在勘災，蔡其昌人在美國出公差、王義川在台中掃街挺罷免未出席。吳思瑤表示，在野黨突襲變更議程，且這次災情在中南部，選區立委趕不回來表決。

昨三讀通過的特別條例，明定十一項撥補措施，包括提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安定就業、強化農業金融支持、強化高等教育人才培育、挹注全民健康保險基金及勞工保險基金等，以及發放現金每人一萬元，提振經濟效益。

三讀條例還明定，主管機關為經濟部，經費上限為五四五○億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算。特別預算施行期間為三年，其中普發現金應於今年十月卅一日前執行完畢。此外，此次三讀的特別條例是普發現金法源，未來要普發現金還須待特別預算三讀。