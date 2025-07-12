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全民普發1萬 特別條例過關…民進黨團擬提覆議或釋憲

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
新台幣。聯合報系資料照
新台幣。聯合報系資料照

因應美國對等關稅衝擊，立法院會昨（11）日經表決，以60：44三讀通過國民黨團版「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限為5,450億元。其中，新納「普發現金」預算2,350億元，撥補台電的1,000億元則遭刪除。

三讀條文明定，普發現金每人1萬元，預算2,350億元，須於2025年10月31日前執行完畢。

特別條例普發萬元現金三讀
特別條例普發萬元現金三讀

普發現金闖關成功之後，朝野爭議仍未暫歇，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會與行政團隊針對窒礙難行部分進行溝通，決定是否提起覆議或釋憲。

國民黨團書記長王鴻薇說，特別條例主要是因應美國即將揭曉的貿易戰關稅稅率，如果執政黨搞大覆議，是不惜陪葬外銷產業與廣大勞工。

民眾黨團表示，還稅於民天經地義，若執政黨提覆議、釋憲，就是與人民為敵。

立法院會昨日處理特別條例，朝野黨團最大歧異在於普發現金及撥補台電，在野的藍白未互相支持對方的提案，但因國民黨立委具人數優勢，最終採逐條表決，通過的仍是國民黨團版本。

針對爭議的普發現金，特別條例三讀條文第3條明定，本條例所定強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之項目，重點包含：強化國土防衛能量；發放現金每人新台幣1萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。

三讀條文第9條明定，本條例及其特別預算施行期間，自2025年3月12日起至2027年12月31日止；普發現金應於2025年10月31日前執行完畢。

原先政院版特別條例草案明定要挹注台電及強化國土防衛能量，三讀通過版本雖保留國土安全韌性部分，通過1,500億元國土防衛韌性預算，但未納入撥補台電。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說明，針對台電千億撥補，黨團要求行政院長卓榮泰先來立院報告，說明若撥補台電是否能不漲電價、國家能源政策是否全面檢討，之後再決定是否放行。

因此在行政院編列4,100億元特別條例預算的基礎上，刪除台電撥補1,000億元，新增普發現金預算2,350億元，經加減後預算總計為5,450億元。

普發現金 國民黨 台電

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