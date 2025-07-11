立法院通過全民普發一萬 蔣萬安這樣評論

台北市長蔣萬安反罷免，今晚陪立委王鴻薇到遼寧夜市掃街，針對今天立法院剛通過普發現金1萬元，蔣萬安說，大家都很興奮，而且覺得這是應該的。

蔣萬安表示，今天來遼寧夜市，因離7月26號投票只剩最後不到兩個星期，希望大家一定要出來投票，投下不同意罷免。看到很多民眾反應很熱，看到王鴻薇委員都非常興奮，而且說她在立法院表現非常好，而今天在立法院剛通過普發現金1萬元，大家都很興奮，而且覺得這是應該的。

王鴻薇指出，她感謝蔣萬安市長，今晚陪她來到中山區最好吃的夜市之一就是遼寧夜市，今天很多人非常熱情的給他們加油打氣和很多的鼓勵，她會更加的努力，但還是希望7月26日大家一起出來投票，讓這次的大罷免失敗，讓她能夠繼續為大家服務。

另外，王鴻薇說，今天剛剛在立法院三讀通過普發現金1萬元，希望在受到美國貿易戰的經濟衝擊同時，可以利用普發現金1萬元來刺激經濟、刺激消費，讓市場、服務業，都能夠業務蒸蒸日上，大家賺大錢、大賺錢。