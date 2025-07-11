普發一萬元三讀 吳思瑤籲政院啟動覆議、釋憲「捍衛財政紀律」

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今天在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，以及發放現金每人1萬元。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，呼籲行政部門啟動覆議及憲法訴訟，捍衛財政紀律與憲政秩序。

吳思瑤表示，這次修正案僅9條條文，卻導致預算規模暴增逾千億元，是對國家財政的嚴重破壞。她認為，民眾黨雖提自家版本未突破4100億元上限，但在國民黨版本表決時卻每條皆默許通過，顯示民眾黨仍是國民黨最好的隊友，藍白合體的本質再次呈現在國人面前。

吳思瑤指出，民進黨團將與行政部門充分溝通，必要時支持行政院依程序提起覆議，並評估是否聲請釋憲，以制衡違憲的預算擴編行為。這是一項不得不做出的政治表態，要捍衛的不只是憲法，更是國家的財政紀律。

【中央社／台北11日電】

立法院會今天三讀通過國民黨立法院黨團所提「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團幹事長吳思瑤會後表示，民進黨團尊重並支持行政院提出覆議與否的決定，循往例提出釋憲應是不得已的政治表態，因為要捍衛憲法及財政紀律。

因應美國對等關稅政策，行政院提出預算規模新台幣4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，立法院會今天表決三讀通過國民黨團所提的版本，匡列特別預算經費上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元。

表決過後，吳思瑤在立院議場外受訪表示，非常遺憾，藍白再次聯手暴增政府預算支出，預算權就是行政權，藍白聯手再一次逾越憲法授權，一而再再而三增加政府支出，通過涉及違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免的議案。

吳思瑤說，在議案表決過程中，民眾黨團依舊是國民黨最好的掩護者，民眾黨團雖有版本，預算規模沒有突破4100億元上限，但默許通過國民黨的提案版本，藍白聯手的本質，再一次呈現國人面前。

對於媒體詢問，府院黨團後續是否尋求憲法賦予的行政救濟措施，吳思瑤指出，這一次暴增1000多億元規模，大幅侵害財政紀律，破壞國家財政，民進黨團會支持行政部門提出覆議與否的決定，覆議案之後，當然循憲法救濟程序，是否提請釋憲，也會尊重行政部門的決定。

吳思瑤表示，法案三讀完後，行政與立法之間還是會磋商，三讀通過條文對國家財政的影響層面及窒礙難行的部分，經充分溝通後，再來決定提請與否、以及覆議與釋憲提請的時間點；循往例提出釋憲，應當是不得已也必須做出的政治表態，因為要捍衛憲法及財政紀律。

表決前，吳思瑤與民進黨團書記長陳培瑜先舉行一場記者會，抨擊國民黨欲強行通過的版本有5大錯誤，包括一、違法違憲，破壞財政紀律；二、刪除1000億撥補台電預算，犧牲台電競爭力，全民受害；三、恐被迫漲電價，民生物價齊漲；四、排擠國家預算，掏空中央財政；五、舉債借錢預支未來，債留子孫。

對於藍白立委的多項主張，包括歲計賸餘夠多可以普發現金、過去可以發現金，為何現在不可以，及韓國、新加坡都有普發現金，吳思瑤表示，歲收超徵不等於歲計賸餘，超徵的稅額還需經過決算，要優先還債、減少舉債及其他法定支出後，才能稱為歲計賸餘，不是歲收有超徵就可以直接花。

吳思瑤說，這幾年的累計歲計賸餘有8385億元，都是這幾年國人拚經濟的成果。目前已框列移用的有3800億元「疫後強化經濟與社會韌性全民共享經濟成果特別預算」、「新式戰機採購特別預算」，加上這次的特別條例，僅剩355億元，沒有那麼多的現金。

陳培瑜表示，2008年時任總統的馬英九推出消費券是因

金融海嘯帶來經濟衰退，蔡英文政府於2020及2021年分別推出三倍券及五倍券是為因應疫情，疫情後2023年普發現金6000元，是為增進消費動能。

至於韓國及新加坡都在普發現金，陳培瑜表示，韓國目前為GDP是否保1，仍有疑慮，韓國政府為了擴大內需而普發現金，新加坡是為了慶祝建國60週年，列入政府預算支出，並依年紀有不同金額。